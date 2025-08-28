Alfaset : David Grandjean pour une nouvelle impulsion

Le Chaux-de-Fonnier établi à Bevaix est le nouveau directeur général de la Fondation. Après ...
Alfaset : David Grandjean pour une nouvelle impulsion

Le Chaux-de-Fonnier établi à Bevaix est le nouveau directeur général de la Fondation. Après deux mois de passage de témoin avec son prédécesseur René Barbezat, il est seul à la tête de l’institution depuis le 1er juillet et souhaite dynamiser l’institution et lui donner une meilleure visibilité.

David Grandjean est venu dans « La Matinale » jeudi pour parler de sa vision à la tête de la Fondation Alfaset. David Grandjean est venu dans « La Matinale » jeudi pour parler de sa vision à la tête de la Fondation Alfaset.

Une nouvelle impulsion pour la Fondation Alfaset. David Grandjean a succédé à René Barbezat au poste de directeur général de l’institution. Chaux-de-Fonnier établi à Bevaix, il a une grande expérience en management, marketing et développement stratégique et était dernièrement actif dans le domaine de la santé en entreprise.

La Fondation Alfaset est actuellement composée de 850 personnes, dont 650 sont en emploi adapté. Des personnes qui peuvent tant avoir subi un accident cardio-vasculaire, qu’un accident professionnel ou qui peuvent aussi être atteintes d’autisme ou de schizophrénie. L’institution est présente localement dans le canton de Neuchâtel avec cinq sites.

Après deux mois à travailler en collaboration avec son prédécesseur, David Grandjean est seul à la tête de l’institution depuis le 1er juillet. « Je me sens très bien », clame le nouveau directeur général de la Fondation Alfaset jeudi dans « La Matinale ». S’il s’est lancé dans ce nouveau défi, c’est en partie car il souhaitait revenir dans la région. Pendant cinq ans, il a travaillé à Berne pour Promotion Santé Suisse. À Alfaset, « c’est un peu le puzzle qui se met ensemble », explique David Grandjean pour imaginer le pont entre ses expériences dans le monde entrepreneurial et de la santé.

Objectif : meilleure visibilité

La Fondation Alfaset a plusieurs défis pour l’avenir, notamment celui de renforcer son attractivité pour les jeunes, puisqu’environ 30% de son personnel va prochainement partir à la retraite. L’objectif est également de renforcer la réflexion commune avec l’État, les liens entre Alfaset et le Canton de Neuchâtel. Mais aussi d’augmenter la visibilité de l’institution, ce qui peut se faire grâce notamment au label, lancé en janvier, et qui va continuer de se développer. « Je pense qu’on peut créer une communauté autour, on peut réussir à vraiment dynamiser le domaine de l’inclusion », précise David Grandjean. /lgn


 

Actualités suivantes

Invasion poétique à La Chaux-de-Fonds

Invasion poétique à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 27.08.2025 - 18:30

Les tunnels sous Neuchâtel rouverts en direction de Lausanne

Les tunnels sous Neuchâtel rouverts en direction de Lausanne

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 07:16

Une marche pour les trois victimes de Corcelles

Une marche pour les trois victimes de Corcelles

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 09:05

Le défi du nettoyage de la Collégiale sans abimer la pierre

Le défi du nettoyage de la Collégiale sans abimer la pierre

Région    Actualisé le 27.08.2025 - 17:33

Articles les plus lus

Pas d'effet suspensif pour les créances dans le procès Swatch

Pas d'effet suspensif pour les créances dans le procès Swatch

Région    Actualisé le 27.08.2025 - 12:19

Le défi du nettoyage de la Collégiale sans abimer la pierre

Le défi du nettoyage de la Collégiale sans abimer la pierre

Région    Actualisé le 27.08.2025 - 17:33

Les tunnels sous Neuchâtel rouverts en direction de Lausanne

Les tunnels sous Neuchâtel rouverts en direction de Lausanne

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 07:16

Une marche pour les trois victimes de Corcelles

Une marche pour les trois victimes de Corcelles

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 09:05

Une Chaux-de-Fonnière à la Mostra de Venise

Une Chaux-de-Fonnière à la Mostra de Venise

Région    Actualisé le 27.08.2025 - 10:53

Pas d'effet suspensif pour les créances dans le procès Swatch

Pas d'effet suspensif pour les créances dans le procès Swatch

Région    Actualisé le 27.08.2025 - 12:19

Le défi du nettoyage de la Collégiale sans abimer la pierre

Le défi du nettoyage de la Collégiale sans abimer la pierre

Région    Actualisé le 27.08.2025 - 17:33

Une marche pour les trois victimes de Corcelles

Une marche pour les trois victimes de Corcelles

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 09:05