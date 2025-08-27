Trouver 7 millions de francs pour les Mélèzes ? La Ville est « optimiste »

Six mois bientôt après avoir été voté, que devient le projet de nouvelles patinoires des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds ? Et surtout, où est-on dans la recherche de ces fameux 7 millions de francs de financement externe que le Conseil général a exigés en mars dernier pour ce projet à 69 millions de francs ? Car oui, forcément, les rumeurs vont bon train au café du commerce... Pour certains, la Ville peinerait à trouver cet argent sans lequel les travaux ne peuvent pas démarrer. Pour d’autres, le Conseil communal aurait déjà déniché la moitié de l’enveloppe requise.

Ces bruits ne sont pas arrivés jusqu’aux oreilles des conseillers généraux que nous avons contactés. Joint par téléphone, le conseiller communal Thierry Brechbühler se déclare, lui, « optimiste ». Il estime que les choses avancent « assez bien ». Sans pour autant articuler de chiffre. L’élu explique que les plans architecturaux sont en train d’être peaufinés et que le permis de construire devrait être déposé en décembre. Et si aucune opposition n’était formulée durant la mise à l’enquête publique, le feu vert pourrait être donné en mai 2026. Il faudrait alors avoir la garantie de ces fameux 7 millions de francs pour pouvoir lancer les appels d’offre et démarrer les travaux, au mieux, en novembre 2026.





Les Sports et les Finances aux commandes

Ce sont les responsables des Sports et des Finances de La Chaux-de-Fonds qui pilotent le dossier, soit les conseillers communaux Thierry Brechbühler et Jean-Daniel Jeanneret. Le chef du Service des sports, Michel Villarejo, qui a travaillé dans l’industrie horlogère, « est un atout », ajoute Thierry Brechbühler.





La Ville travaille avec « différents partenaires »

La Ville fonde toujours des espoirs sur le nouveau fonds cantonal de soutien aux infrastructures sportives, dont les conditions d’utilisation doivent encore être précisées. Parallèlement, une chasse aux soutiens privés a été lancée, dans un contexte politique et économique international qui, depuis, s’est tendu pour les entreprises (horlogères). Ces recherches se font « en bonne intelligence avec le HC La Chaux-de-Fonds, la Fondation 1919 [dédiée à la relève du club] ainsi que différents partenaires », formule Thierry Brechbühler. /vco

