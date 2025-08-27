Pas d'effet suspensif pour les créances dans le procès Swatch

Le Tribunal fédéral rejette les demandes d'effet suspensif sur les créances compensatrices prononcées par la justice neuchâteloise dans le procès Swatch. L'ancien cadre de Tissot et un homme d'affaires français ont été condamnés à payer des montants de plus de 20 millions de francs chacun.

En mars 2025, le Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné les deux hommes à des peines de 15 mois avec sursis pour corruption active et passive. De 2006 à 2015, l'ancien cadre a envoyé des informations à l'homme d'affaires afin que celui-ci puisse adapter ses prix à ceux de la concurrence.

Outre les peines privatives de liberté, la cour a prononcé des créances compensatrices de 23,5 et 24 millions de francs, respectivement, contre les deux accusés. Ces créances ne sont pas suspendues durant la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, indique ce dernier dans deux décisions publiées mercredi.

Les demandes des recourants ne sont pas suffisamment motivées, estime la 1ère Cour de droit pénal. La femme et les deux enfants du cadre ont aussi requis en vain l'effet suspensif contre la confiscation des fonds déposés sur des fonds ouverts à leur nom. (décisions 6B_571, 580 et 581/2025 du 14 août 2025)

/ATS