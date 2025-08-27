Invasion poétique à La Chaux-de-Fonds

Au travers du projet « Rêver pour de vrai », Manon Schwab et Max Havliček entendent mêler « la créativité, le social et la cohésion au travers d’un récit commun ».

Les phrases qui ornent les façades chaux-de-fonnières ne doivent rien au hasard. Les deux protagonistes ont travaillé avec plusieurs dizaines d’autres personnes. La population a été impliquée grâce à des ateliers participatifs qui se sont tenus dans différents quartiers de la ville et durant la Plage des Six Pompes.

Il s’agissait de trouver des phrases parfois poétiques, parfois absurdes, mais surtout qui suscitent la réflexion, le rire. En sont exclus les messages partisans, discriminants, et les mots qui pourraient heurter certaines sensibilités.