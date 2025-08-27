« Faites-nous rire » : Bibliothèque en quête d’un nom, Lord Betterave s’en mêle

Neuchâtel s’offre un chantier XXL : sa nouvelle bibliothèque ouvrira en 2028. Mais avant d’empiler les bouquins, reste une question qui fâche (ou qui fait rire) : comment baptiser ce futur temple du savoir ?

Plutôt que de trancher en catimini, la Ville a lancé un concours. À gagner : 1000 francs de lots, dont une sélection d’auteurs neuchâtelois. Et dans la foulée, Lord Betterave a flairé le coup. Le prince du calembour s’est autoproclamé consultant officiel en noms de bibliothèques. Entre deux vannes plus rapides que son ombre, il balance déjà ses idées dans « La Matinale ». Reste à voir si elles finiront gravées sur la façade, ou juste dans le carnet à blagues des Neuchâtelois.