Triple homicide de Corcelles : le prévenu reconnaît sa responsabilité

De nouvelles avancées dans l’affaire du triple homicide de Corcelles. L’homme retrouvé un couteau à la main mardi dernier dans un logement du village, avec les cadavres de son ex-conjointe et de ses filles, a pu être entendu par la justice. Il « a reconnu sa responsabilité pleine et entière dans ces actes », selon un communiqué paru ce mardi. « Le prévenu a également admis avoir délibérément foncé, couteau en main, contre le policier intervenu dans le logement familial ». En revanche, l'homme n'a pas été en mesure d'expliquer les raisons de son passage à l'acte, selon la Police neuchâteloise et le Ministère public.

Il ressort également de l’enquête que les victimes ont perdu la vie au plus tard à 17h30. Une proche de la famille avait alerté les secours vers 21 heures.

Face à ces éléments, le Ministère public a étendu la procédure pour assassinat à l’encontre de l’homme. L’enquête se poursuit avec « pour objectif de mieux comprendre ce qui s’est déroulé au sein de cette famille dans les jours et semaines ayant précédé ce drame. » Une expertise psychiatrique du prévenu va aussi être menée. /comm-sbm