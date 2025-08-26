« On n’allait pas lâcher pour un riverain qui s’opposait au projet »

Une famille passionnée d’art et de culture qui n’a pas abdiqué. Et elle aurait pu après plusieurs années de travaux et de démarches administratives. Les Tharin à Dombresson ont fait preuve de patience et de résilience avant de pouvoir ouvrir le Music Art Palace (MAP), une grange rénovée en petite salle de concert et d’exposition située à la Grand’rue 14 à Dombresson. Le concept a été lancé en 2021. Mais un riverain a fait opposition. Cette dernière a finalement été levée. Pour Stéphane Tharin, trésorier de l’association Music Art Palace, il n’a jamais été question d’abandonner ce projet. « On a fait beaucoup de travaux, cela nous a demandé beaucoup d’énergie. Et on ne voulait pas laisser tomber pour une personne qui faisait recours. »
Stéphane Tharin : « C’était sûr qu’on allait continuer jusqu’au bout. »
Aux yeux de Stéphane Tharin, « il y a très peu de lieux de ce genre, culturel et régulier au Val-de-Ruz. Et il y a une demande du public », selon lui. Ce projet, il le porte avec son frère Pascal et sa fille Roxane. Un comité de six personnes chapeaute une association indépendante forte d’une cinquantaine de membres. La gestion du lieu se fera de manière bénévole. Côté finances, la famille peut compter sur une subvention de la Loterie romande.
D’une capacité de 60 personnes au maximum, le MAP a vocation d’accueillir des concerts, des expositions, mais aussi d’autres évènements artistiques dans un espace chaleureux et intime. « Il y aura de la peinture, de la photo, toute sorte de musiques différentes. Et pourquoi pas aussi parler d’un livre ou accueillir des conférences », détaille Stéphane Tharin.
« Accueillir des expositions de manière régulière. »
L’idée est de proposer deux à trois évènements par mois, les week-ends, du vendredi au dimanche de 15h à 18h. Le programme détaillé de la première saison sera tantôt annoncé. L’inauguration du Music Art Palace à Dombresson se tiendra le 4 octobre. /jpp