« On n’allait pas lâcher pour un riverain qui s’opposait au projet »

Aux yeux de Stéphane Tharin, « il y a très peu de lieux de ce genre, culturel et régulier au Val-de-Ruz. Et il y a une demande du public », selon lui. Ce projet, il le porte avec son frère Pascal et sa fille Roxane. Un comité de six personnes chapeaute une association indépendante forte d’une cinquantaine de membres. La gestion du lieu se fera de manière bénévole. Côté finances, la famille peut compter sur une subvention de la Loterie romande.

D’une capacité de 60 personnes au maximum, le MAP a vocation d’accueillir des concerts, des expositions, mais aussi d’autres évènements artistiques dans un espace chaleureux et intime. « Il y aura de la peinture, de la photo, toute sorte de musiques différentes. Et pourquoi pas aussi parler d’un livre ou accueillir des conférences », détaille Stéphane Tharin.