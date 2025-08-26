« On n’allait pas lâcher pour un riverain qui s’opposait au projet »

Stéphane Tharin est soulagé. L’autorisation d’ouvrir au public le Music Art Palace (MAP) à ...
« On n’allait pas lâcher pour un riverain qui s’opposait au projet »

Stéphane Tharin est soulagé. L’autorisation d’ouvrir au public le Music Art Palace (MAP) à Dombresson a été délivrée cet été, quatre ans après avoir lancé le projet de ce lieu dédié à la culture.

Le Music Art Palace à Dombresson, un lieu culturel intimiste situé dans une grange rénovée. Le Music Art Palace à Dombresson, un lieu culturel intimiste situé dans une grange rénovée.

Une famille passionnée d’art et de culture qui n’a pas abdiqué. Et elle aurait pu après plusieurs années de travaux et de démarches administratives. Les Tharin à Dombresson ont fait preuve de patience et de résilience avant de pouvoir ouvrir le Music Art Palace (MAP), une grange rénovée en petite salle de concert et d’exposition située à la Grand’rue 14 à Dombresson. Le concept a été lancé en 2021. Mais un riverain a fait opposition. Cette dernière a finalement été levée. Pour Stéphane Tharin, trésorier de l’association Music Art Palace, il n’a jamais été question d’abandonner ce projet. « On a fait beaucoup de travaux, cela nous a demandé beaucoup d’énergie. Et on ne voulait pas laisser tomber pour une personne qui faisait recours. » 

Stéphane Tharin : « C’était sûr qu’on allait continuer jusqu’au bout. »

Ecouter le son

Aux yeux de Stéphane Tharin, « il y a très peu de lieux de ce genre, culturel et régulier au Val-de-Ruz. Et il y a une demande du public », selon lui. Ce projet, il le porte avec son frère Pascal et sa fille Roxane. Un comité de six personnes chapeaute une association indépendante forte d’une cinquantaine de membres. La gestion du lieu se fera de manière bénévole. Côté finances, la famille peut compter sur une subvention de la Loterie romande.

D’une capacité de 60 personnes au maximum, le MAP a vocation d’accueillir des concerts, des expositions, mais aussi d’autres évènements artistiques dans un espace chaleureux et intime. « Il y aura de la peinture, de la photo, toute sorte de musiques différentes. Et pourquoi pas aussi parler d’un livre ou accueillir des conférences », détaille Stéphane Tharin.

« Accueillir des expositions de manière régulière. »

Ecouter le son

L’idée est de proposer deux à trois évènements par mois, les week-ends, du vendredi au dimanche de 15h à 18h. Le programme détaillé de la première saison sera tantôt annoncé. L’inauguration du Music Art Palace à Dombresson se tiendra le 4 octobre. /jpp

Roxane Tharin, vice-présidente de l’association Music Art Palace, et son papa Stéphane, trésorier. Roxane Tharin, vice-présidente de l’association Music Art Palace, et son papa Stéphane, trésorier.


Actualisé le

 

Actualités suivantes

L’Exomusée du Locle veut continuer de grandir, d'embellir, de raconter... 

L’Exomusée du Locle veut continuer de grandir, d'embellir, de raconter... 

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 17:14

Triple homicide de Corcelles : le prévenu reconnaît sa responsabilité

Triple homicide de Corcelles : le prévenu reconnaît sa responsabilité

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 17:15

Une brigade pour tenter de prévenir les actes de violence

Une brigade pour tenter de prévenir les actes de violence

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 15:15

Le cinéma Rex ferme temporairement ses portes

Le cinéma Rex ferme temporairement ses portes

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 16:28

Articles les plus lus

« Les Experts » : Comment nourrir sa motivation au quotidien ?

« Les Experts » : Comment nourrir sa motivation au quotidien ?

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 12:41

Une brigade pour tenter de prévenir les actes de violence

Une brigade pour tenter de prévenir les actes de violence

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 15:15

« C’est quoi ton association » : Les Lanceurs du Nord

« C’est quoi ton association » : Les Lanceurs du Nord

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 15:25

Le cinéma Rex ferme temporairement ses portes

Le cinéma Rex ferme temporairement ses portes

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 16:28