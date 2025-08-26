« Les Experts » : Comment nourrir sa motivation au quotidien ?

Qu’on soit élève, étudiant ou adulte au travail, la motivation n’est pas toujours facile à garder. Dans « La Matinale », notre experte en gestion mentale et conseillère en méthodes d’apprentissages Brigitte Tombez partage des conseils simples pour la cultiver et dépasser les blocages.

Brigitte Tombez, notre experte en gestion mentale et conseillère en méthodes d’apprentissages, dans « La Matinale ». Brigitte Tombez, notre experte en gestion mentale et conseillère en méthodes d’apprentissages, dans « La Matinale ».

Pour Brigitte Tombez, la motivation n’est pas un privilège réservé à quelques chanceux : elle se construit et s’entretient au quotidien. Fixer de petits objectifs réalistes permet de garder le cap et d’éviter le fameux coup de mou. Et quand les signes d’essoufflement se manifestent — procrastination, blocage ou page blanche — mieux vaut les reconnaître rapidement pour relancer la machine et repartir du bon pied.

Côté parents, le défi est parfois de taille face aux pleurs, aux résistances ou autres blocages. Le premier réflexe conseillé par l’experte ? Écouter les émotions avant de foncer tête baissée dans la solution. Une oreille attentive ouvre bien plus facilement la voie à un climat serein et à l’envie d’apprendre.

Et pour garder la flamme allumée, notre experte en gestion mentale et conseillère en méthodes d’apprentissages insiste sur un ingrédient clé : le plaisir. Donner du sens à ce que l’on fait, relier chaque effort à un objectif personnel, voilà la recette d’une motivation qui dure et qui donne envie d’avancer, à tout âge !

La semaine prochaine dans « La Matinale », place à un tout autre sujet : nous recevrons Raphaël Vallat, spécialiste en cybersécurité, pour parler de la sécurité de nos mots de passe sur internet. /rde


