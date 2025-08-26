Le cinéma Rex ferme temporairement ses portes

Le cinéma Rex de Neuchâtel doit interrompre ses activités après qu’une infiltration d’eau par le toit de l’immeuble a touché la salle de projection. « Cette situation rend impossible la tenue de séances de films dans des conditions satisfaisantes pour le public comme pour le personnel », indique Cinépel dans un communiqué publié mardi.

Les équipes des salles obscures de l'Arc jurassien et le propriétaire de l’immeuble se mobilisent pour trouver rapidement des solutions et planifier les travaux nécessaires. Des entreprises ont déjà été mandatées pour les réparations, précise Cinepel. Rappelons que le Rex avait été rénové entièrement en 2013.

Les billets déjà achetés pour les séances au cinéma Rex restent valables. Celles-ci seront reprogrammées dans d’autres salles ces prochains jours. /comm-yca