La fête villageoise de Colombier s’empare du château ce week-end

Les Colombinoises et Colombinois ont rendez-vous ce week-end pour leur traditionnelle fête du village, prévue les 29 et 30 août. Deux jours de musique, d’animations et de convivialité, avec la participation des sociétés locales et plusieurs spectacles, concerts et DJ sets prévus.

Cette édition s’annonce toutefois particulière : en raison des travaux à la rue du château, les festivités prennent exceptionnellement place dans l’enceinte même du château de Colombier. Pour la première fois, la cour inférieure, habituellement réservée aux activités de l’armée, sera ouverte au public.





Un cadre inédit

Une occasion unique pour les habitants de profiter d’un cadre patrimonial inédit, tout en célébrant un moment fort de la vie communale. Du côté des organisateurs comme de l’armée, les préparatifs se déroulent sans difficulté particulière. Président du comité d’organisation, Steve Ducommun se réjouit de cette entente qui porte ses fruits : « Franchement ça s’est bien passé et il y a une bonne cohabitation entre la population civile et l’armée. »

La fête villageoise de Colombier invite son public vendredi 29 et samedi 30 août dès 17h au château. /lph