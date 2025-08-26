« C’est quoi ton association » : Les Lanceurs du Nord

Avec ses trente membres et son ambiance conviviale, l’association des Lanceurs du Nord est devenue l’un des clubs de lancer de hache les plus dynamiques de Suisse. Ici, on ne se prend pas trop au sérieux, mais on cultive la précision et l’adrénaline. Que ce soit pour une initiation entre amis, une animation lors d’un événement ou même un entraînement plus régulier, le club propose à tout un chacun de venir tester cette discipline insolite et étonnamment accessible. Car oui, lancer une hache, c’est à la fois sportif, ludique et un excellent défouloir.

Les 30 et 31 août 2025, les regards seront tournés vers Orges, dans le Nord vaudois, où les Lanceurs du Nord organisent le Championnat Suisse de lancer de hache. Un week-end haut en adrénaline, avec des compétitions spectaculaires et des moments forts à ne pas manquer pour le public. Un marché artisanal avec de nombreux stands seront également au rendez-vous, pour cultiver les richesses de la région.

Si le lancer de hache n’en est qu’à ses prémices en Suisse, Olivier Chabloz, président de cette association, compte bien montrer au public qu’avec les Lanceurs du Nord, ça décoiffe !