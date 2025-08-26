« C’est quoi ton association » : Les Lanceurs du Nord

Les associations de la région sont à l’honneur de « La Matinale ». Coup de projecteur sur les ...
« C’est quoi ton association » : Les Lanceurs du Nord

Les associations de la région sont à l’honneur de « La Matinale ». Coup de projecteur sur les Lanceurs du Nord, une équipe de choc qui vous apprend à maîtriser le lancer de la hache.

Olivier Chabloz, président des Lanceurs du Nord, dans « La Matinale ». Olivier Chabloz, président des Lanceurs du Nord, dans « La Matinale ».

Avec ses trente membres et son ambiance conviviale, l’association des Lanceurs du Nord est devenue l’un des clubs de lancer de hache les plus dynamiques de Suisse. Ici, on ne se prend pas trop au sérieux, mais on cultive la précision et l’adrénaline. Que ce soit pour une initiation entre amis, une animation lors d’un événement ou même un entraînement plus régulier, le club propose à tout un chacun de venir tester cette discipline insolite et étonnamment accessible. Car oui, lancer une hache, c’est à la fois sportif, ludique et un excellent défouloir.

Les 30 et 31 août 2025, les regards seront tournés vers Orges, dans le Nord vaudois, où les Lanceurs du Nord organisent le Championnat Suisse de lancer de hache. Un week-end haut en adrénaline, avec des compétitions spectaculaires et des moments forts à ne pas manquer pour le public. Un marché artisanal avec de nombreux stands seront également au rendez-vous, pour cultiver les richesses de la région.

Si le lancer de hache n’en est qu’à ses prémices en Suisse, Olivier Chabloz, président de cette association, compte bien montrer au public qu’avec les Lanceurs du Nord, ça décoiffe !

Vous avez une association et vous souhaitez venir en parler dans « La Matinale » ? Contactez sans plus attendre Raphael par mail, raphael@rtn.ch. /rde


Actualisé le

 

Actualités suivantes

La fête villageoise de Colombier s’empare du château ce week-end

La fête villageoise de Colombier s’empare du château ce week-end

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 07:00

Nouveaux soutiens pour La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027

Nouveaux soutiens pour La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 00:00

Les trois lauréats du Prix Gaïa 2025 ont été révélés

Les trois lauréats du Prix Gaïa 2025 ont été révélés

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 08:43

Un grenier de 1498 restauré par un Neuchâtelois

Un grenier de 1498 restauré par un Neuchâtelois

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 08:28

Articles les plus lus

Recrudescence de vols à Neuchâtel

Recrudescence de vols à Neuchâtel

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 17:40

Nouveaux soutiens pour La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027

Nouveaux soutiens pour La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 00:00

Un grenier de 1498 restauré par un Neuchâtelois

Un grenier de 1498 restauré par un Neuchâtelois

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 08:28

Les trois lauréats du Prix Gaïa 2025 ont été révélés

Les trois lauréats du Prix Gaïa 2025 ont été révélés

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 08:43

« Le dossier du lundi » : l’éolien à un tournant

« Le dossier du lundi » : l’éolien à un tournant

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 17:13

Recrudescence de vols à Neuchâtel

Recrudescence de vols à Neuchâtel

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 17:40

Un grenier de 1498 restauré par un Neuchâtelois

Un grenier de 1498 restauré par un Neuchâtelois

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 08:28

Les trois lauréats du Prix Gaïa 2025 ont été révélés

Les trois lauréats du Prix Gaïa 2025 ont été révélés

Région    Actualisé le 26.08.2025 - 08:43

Les centrales sur l’Areuse tournent au ralenti

Les centrales sur l’Areuse tournent au ralenti

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 15:09

Du changement à la direction des Chemins de fer du Jura

Du changement à la direction des Chemins de fer du Jura

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 17:07

« Le dossier du lundi » : l’éolien à un tournant

« Le dossier du lundi » : l’éolien à un tournant

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 17:13

Recrudescence de vols à Neuchâtel

Recrudescence de vols à Neuchâtel

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 17:40