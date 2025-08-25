Un grenier de 1498 restauré par un Neuchâtelois

Remettre à l’honneur un grenier vieux de plus de 500 ans. C’est le défi que s’est lancé le menuisier neuchâtelois Tristan Guenat. Lors de sa découverte il y a quelques années, la bâtisse était vouée à la démolition. Aujourd’hui, elle s’apprête à retrouver son village d’origine à Fey dans le canton de Vaud.
Réhabiliter un grenier qui date du 15e siècle. Le défi part d’une découverte réalisée par un menuisier neuchâtelois. Tristan Guenat est tombé sur cette bâtisse, vouée à la démolition, il y a quelques années sur une parcelle près de Cernier. Il prend alors la décision de restaurer ce grenier de 1498 pour en faire un lieu de nuitée pour les touristes. « L’idée c’était d’en faire une cabane avec un jacuzzi, quelque chose qui sorte de l’ordinaire », sourit le menuisier. Faute de place pour y installer le bâtiment, le projet « grenier-airbnb » n’aboutit pas, mais pas de quoi décourager le Neuchâtelois. Même si pour ce menuisier charpentier, restaurer un objet aussi vétuste est une première, c’est la passion qui l'emporte. « Je suis touché par l’histoire de ces œuvres bâties avec du vieux bois », confie Tristan Guenat. Toutefois, afin de restaurer le grenier le plus fidèlement possible, le Neuchâtelois n’opère pas seul. « On a eu la visite d’un expert en rénovation de monuments historiques, ainsi que d’une personne responsable de dater le bois », souligne-t-il.
Tristan Guenat : « Le plus grand défi a été de rassembler toute les pièces. »
Une trouvaille qui suscite l’attention d’une commune vaudoise
Entreposer un grenier haut de plus de deux mètres, ça prend de la place. Tristan Guenat décide donc de vendre la bâtisse sur Anibis. Ni une, ni deux, l’annonce fait mouche. La commune de Fey dans le canton de Vaud reconnait le grenier. « On a retrouvé sa trace sur d’anciens plans cadastraux de notre village », rapporte Cécile Laurent Haldimann, membre de la municipalité de Fey. Le grenier appartenait à une famille du village et date de 1498, faisant de lui l’un des plus vieux greniers en bois de chêne de Suisse. Enthousiasmé par cette découverte, le village se mobilise et crée l’Association des amis des greniers historiques de Fey afin de ramener la construction dans son village d’origine. « On a tout de suite pensé que ce serait une belle histoire de rapatrier ce grenier », glisse la municipale. La cause suscite un fort engouement et une centaine de milliers de francs est récoltée via un crowdfunding et le don de plusieurs fondations. Mais alors, comment ce grenier a-t-il pu se retrouver dans le canton de Neuchâtel ? Et bien, c’est un Neuchâtelois du nom d’Henry Rossier qui achète en 1948 le grenier pour une somme de 500 francs afin de le rapatrier chez lui à Cernier. Un déménagement assez commun pour l’époque selon Cécile Laurent Haldimann.
Cécile Laurent Haldimann : « Un grenier comme celui-ci était considéré comme un meuble. »
Aujourd’hui , le grenier est entreposé à Villiers dans l’atelier de Tristan Guenat où son entreprise, mandatée par l’Association des amis des greniers historiques de Fey, effectue les dernières retouches. Ce joli témoignage du passé sera de retour dans son village natal durant le mois de septembre. /Ave