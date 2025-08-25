Un grenier de 1498 restauré par un Neuchâtelois

Une trouvaille qui suscite l’attention d’une commune vaudoise

Entreposer un grenier haut de plus de deux mètres, ça prend de la place. Tristan Guenat décide donc de vendre la bâtisse sur Anibis. Ni une, ni deux, l’annonce fait mouche. La commune de Fey dans le canton de Vaud reconnait le grenier. « On a retrouvé sa trace sur d’anciens plans cadastraux de notre village », rapporte Cécile Laurent Haldimann, membre de la municipalité de Fey. Le grenier appartenait à une famille du village et date de 1498, faisant de lui l’un des plus vieux greniers en bois de chêne de Suisse. Enthousiasmé par cette découverte, le village se mobilise et crée l’Association des amis des greniers historiques de Fey afin de ramener la construction dans son village d’origine. « On a tout de suite pensé que ce serait une belle histoire de rapatrier ce grenier », glisse la municipale. La cause suscite un fort engouement et une centaine de milliers de francs est récoltée via un crowdfunding et le don de plusieurs fondations. Mais alors, comment ce grenier a-t-il pu se retrouver dans le canton de Neuchâtel ? Et bien, c’est un Neuchâtelois du nom d’Henry Rossier qui achète en 1948 le grenier pour une somme de 500 francs afin de le rapatrier chez lui à Cernier. Un déménagement assez commun pour l’époque selon Cécile Laurent Haldimann.