Recrudescence de vols à Neuchâtel

Recrudescence des tentatives de vols à Neuchâtel. En trois semaines, 134 cas de vol ont été signalés : « 31 vols à la tire ou à l’arraché, 50 vols simples et 53 vols sur et/ou dans des véhicules ont été constatés », précise la chargée de communication de la Police neuchâteloise, Elsa Girardin. Elle souligne également que la situation peut évoluer très rapidement. Dès qu’une recrudescence de cas est constatée, la police renforce sa présence dans les zones concernées, en particulier au centre-ville et sur les plages du Littoral, explique-t-elle. Les forces de l’ordre rappellent que la meilleure prévention face à ce fléau reste la vigilance : garder ses objets de valeur à portée et fermer son véhicule lorsqu’on le quitte.

