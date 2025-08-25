Recrudescence de vols à Neuchâtel

Le centre-ville de Neuchâtel et les plages du Littoral ont été, en août, particulièrement touchés ...
Recrudescence de vols à Neuchâtel

Le centre-ville de Neuchâtel et les plages du Littoral ont été, en août, particulièrement touchés par des effractions dans des véhicules, des vols à la tire ou à l’arraché, selon la Police neuchâteloise.

Les vols à la tire et à l'intérieur des véhicules sont en hausse au mois d'août. (Photo archives) Les vols à la tire et à l'intérieur des véhicules sont en hausse au mois d'août. (Photo archives)

Recrudescence des tentatives de vols à Neuchâtel. En trois semaines, 134 cas de vol ont été signalés : « 31 vols à la tire ou à l’arraché, 50 vols simples et 53 vols sur et/ou dans des véhicules ont été constatés », précise la chargée de communication de la Police neuchâteloise, Elsa Girardin. Elle souligne également que la situation peut évoluer très rapidement. Dès qu’une recrudescence de cas est constatée, la police renforce sa présence dans les zones concernées, en particulier au centre-ville et sur les plages du Littoral, explique-t-elle. Les forces de l’ordre rappellent que la meilleure prévention face à ce fléau reste la vigilance : garder ses objets de valeur à portée et fermer son véhicule lorsqu’on le quitte.

Elsa Girardin : « D’une semaine à l’autre ça peut doubler. »

Ecouter le son

En cas de mésaventure, il est recommandé de se rendre au poste de police le plus proche ou d’appeler le 117. /yca


Actualisé le

 

Actualités suivantes

« Le dossier du lundi » : l’éolien à un tournant

« Le dossier du lundi » : l’éolien à un tournant

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 17:13

Du changement à la direction des Chemins de fer du Jura

Du changement à la direction des Chemins de fer du Jura

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 17:07

Les centrales sur l’Areuse tournent au ralenti

Les centrales sur l’Areuse tournent au ralenti

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 15:09

Incendie d’une maison à Lignières

Incendie d’une maison à Lignières

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 12:35

Articles les plus lus

Une arme à feu au fond du lac

Une arme à feu au fond du lac

Région    Actualisé le 24.08.2025 - 18:25

Incendie d’une maison à Lignières

Incendie d’une maison à Lignières

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 12:35

Les centrales sur l’Areuse tournent au ralenti

Les centrales sur l’Areuse tournent au ralenti

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 15:09

Du changement à la direction des Chemins de fer du Jura

Du changement à la direction des Chemins de fer du Jura

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 17:07

Une décennie de DIY au skatepark du Locle

Une décennie de DIY au skatepark du Locle

Région    Actualisé le 24.08.2025 - 16:00

Une arme à feu au fond du lac

Une arme à feu au fond du lac

Région    Actualisé le 24.08.2025 - 18:25

Incendie d’une maison à Lignières

Incendie d’une maison à Lignières

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 12:35

Les centrales sur l’Areuse tournent au ralenti

Les centrales sur l’Areuse tournent au ralenti

Région    Actualisé le 25.08.2025 - 15:09

Dialogue entre musique et art aborigène à Môtiers

Dialogue entre musique et art aborigène à Môtiers

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 12:00

Le Landeron part sur Soleure

Le Landeron part sur Soleure

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 17:36

Une décennie de DIY au skatepark du Locle

Une décennie de DIY au skatepark du Locle

Région    Actualisé le 24.08.2025 - 16:00

Une arme à feu au fond du lac

Une arme à feu au fond du lac

Région    Actualisé le 24.08.2025 - 18:25