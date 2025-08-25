Les trois lauréats du Prix Gaïa 2025 ont été révélés

Le jury a rendu son verdict : le Chaux-de-Fonnier Jean-Jacques Paolini a été nommé dans la ...
Les trois lauréats du Prix Gaïa 2025 ont été révélés

Le jury a rendu son verdict : le Chaux-de-Fonnier Jean-Jacques Paolini a été nommé dans la catégorie « Esprit d'entreprise » pour son parcours d'une PME familiale à un grand groupe horloger. À ses côtés, Roger W. Smith et Helmut Crott sont les deux autres lauréats désignés.

Le trophée remis aux lauréats du Prix Gaïa. (Photo : Prix Gaïa) Le trophée remis aux lauréats du Prix Gaïa. (Photo : Prix Gaïa)

Le monde de l’horlogerie livre ses récompenses. Les trois lauréats du Prix Gaïa 2025 ont été dévoilés dans un communiqué du Musée international d’horlogerie ce lundi.  Ces distinctions récompensent des carrières exceptionnelles dans le monde horloger. Parmi eux, Jean-Jacques Paolini, né en 1947 à La Chaux-de-Fonds, a été élu lauréat de la catégorie « Esprit d’entreprise » pour sa carrière; un parcours commençant au sein de la PME familiale pour aboutir au large groupe horloger Cartier. 

Dans la catégorie « Artisanat, Création », l’anglais Roger W. Smith a été récompensé pour son engagement concernant la bienfacture horlogère, ainsi que son rôle d'ambassadeur de la tradition horlogère britannique indépendante. Finalement, l’Allemand Helmut Crott est le lauréat de la catégorie « Histoire, Recherche », pour ses recherches et ses connaissances jugées encyclopédiques de l'histoire horlogère mises au profit du marché des montres de collection. /comm-awa


