Les trois lauréats du Prix Gaïa 2025 ont été révélés

Le monde de l’horlogerie livre ses récompenses. Les trois lauréats du Prix Gaïa 2025 ont été dévoilés dans un communiqué du Musée international d’horlogerie ce lundi. Ces distinctions récompensent des carrières exceptionnelles dans le monde horloger. Parmi eux, Jean-Jacques Paolini, né en 1947 à La Chaux-de-Fonds, a été élu lauréat de la catégorie « Esprit d’entreprise » pour sa carrière; un parcours commençant au sein de la PME familiale pour aboutir au large groupe horloger Cartier.

Dans la catégorie « Artisanat, Création », l’anglais Roger W. Smith a été récompensé pour son engagement concernant la bienfacture horlogère, ainsi que son rôle d'ambassadeur de la tradition horlogère britannique indépendante. Finalement, l’Allemand Helmut Crott est le lauréat de la catégorie « Histoire, Recherche », pour ses recherches et ses connaissances jugées encyclopédiques de l'histoire horlogère mises au profit du marché des montres de collection. /comm-awa