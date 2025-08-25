Incendie d’une maison à Lignières

Un incendie s’est déclaré dimanche peu après 13h00 dans une habitation de Lignières. Le feu ...
Un incendie s’est déclaré dimanche peu après 13h00 dans une habitation de Lignières. Le feu a rapidement été maîtrisé par les sapeurs-pompiers. L’incident n’a fait aucun blessé, mais d’importants dégâts matériels sont à relever.

La maison située à la rue des Combes à Lignières n'est plus habitable. (Photo : Police Neuchâteloise) La maison située à la rue des Combes à Lignières n'est plus habitable. (Photo : Police Neuchâteloise)

Un incendie a ravagé une habitation à Lignières dimanche peu après 13h00 à la rue des Combes. Le détachement de premier secours du Landeron, appuyé par le service de la protection et de la sécurité de Neuchâtel (SPS), a mobilisé 22 sapeurs-pompiers et 7 véhicules pour éteindre les flammes. Ces dernières ont été rapidement maîtrisées. L’inspectorat de l’établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) était également présent sur place. Aucun occupant ne se trouvait dans la maison au moment du départ de feu. L’incident n’a donc fait aucun blessé, mais les dégâts matériels sont importants. En raison de l’ampleur des dommages, la Commune a pris en charge le relogement de la famille sinistrée.

La police a sécurisé le périmètre et a lancé une enquête afin de déterminer les causes et les circonstances de l’incendie. /comm-yca


