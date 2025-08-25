« Le dossier du lundi » : l’éolien à un tournant

Cette semaine se tient le Congrès national de l’énergie éolienne. Notre correspondante au Palais ...
« Le dossier du lundi » : l’éolien à un tournant

Cette semaine se tient le Congrès national de l’énergie éolienne. Notre correspondante au Palais fédéral fait le point sur les procédures en cours et sur les oppositions au développement de l’éolien.

Cette semaine se tient le Congrès national de l’énergie éolienne à Berne. (photo d'illustration). Cette semaine se tient le Congrès national de l’énergie éolienne à Berne. (photo d'illustration).

L’énergie éolienne est à un tournant en Suisse. Actuellement, le pays compte 47 éoliennes qui représentent 0,3% de la consommation totale d’énergie. Cette semaine, le Congrès national de l’énergie éolienne se tient à Berne. Suisse Eole, l’Association des entreprises électriques et la Confédération discuteront de l’avenir de l’éolien.


« Nous sommes les champions du monde de cette lenteur des procédures », déplore Lionel Perret, directeur de Suisse Eole. Cependant « la dynamique s’améliore » avec des initiatives pour regrouper les procédures et « une dizaine de procédures dans les starting-blocks », indique Lionel Perret à notre correspondante au Palais fédéral, Marie Vuilleumier.


De l’autre côté, l’opposition se renforce avec le dépôt cet été de deux initiatives populaires. Les autorités « veulent réduire les associations et la population au silence avec l’accélération des procédures » selon Michel Fior, président de Paysage Libre BEJUNE.

Le dossier de Marie Vuilleumier :

Ecouter le son

Le peuple aura prochainement le dernier mot quant à ses initiatives en votation populaire. /mve-pch


Actualisé le

 

