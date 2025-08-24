Une arme à feu au fond du lac

Peu de déchets, mais une arme à feu retrouvée au fond du lac. Trente-sept plongeurs bénévoles ont participé samedi à la 15e journée de nettoyage du lac de Neuchâtel organisée par PurLac. Pour la première fois, l’action s’est déroulée au large du Nid-du-Crô, entre le port et la piscine.

L’arme à feu ramenée à la surface a été retrouvée à environ cinq mètres de profondeur. Elle a été remise à la police cantonale neuchâteloise qui procédera à des analyses afin de déterminer si elle est liée à une affaire en cours. /comm-cwi