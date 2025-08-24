Une arme à feu au fond du lac

L’opération de nettoyage de PurLac s’est déroulée samedi au large du Nid-du-Crô. Les plongeurs ...
Une arme à feu au fond du lac

L’opération de nettoyage de PurLac s’est déroulée samedi au large du Nid-du-Crô. Les plongeurs ont ramené une arme à feu des profondeurs.

Les plongeurs de PurLac ont découvert une arme à feu au fond du lac de Neuchâtel. (Photo : PurLac) Les plongeurs de PurLac ont découvert une arme à feu au fond du lac de Neuchâtel. (Photo : PurLac)

Peu de déchets, mais une arme à feu retrouvée au fond du lac. Trente-sept plongeurs bénévoles ont participé samedi à la 15e journée de nettoyage du lac de Neuchâtel organisée par PurLac. Pour la première fois, l’action s’est déroulée au large du Nid-du-Crô, entre le port et la piscine.

L’arme à feu ramenée à la surface a été retrouvée à environ cinq mètres de profondeur. Elle a été remise à la police cantonale neuchâteloise qui procédera à des analyses afin de déterminer si elle est liée à une affaire en cours. /comm-cwi

Une partie des plongeurs avec leur butin. (Photo : PurLac Une partie des plongeurs avec leur butin. (Photo : PurLac


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Une décennie de DIY au skatepark du Locle

Une décennie de DIY au skatepark du Locle

Région    Actualisé le 24.08.2025 - 16:00

PSN : un oui et un non le 28 septembre

PSN : un oui et un non le 28 septembre

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 18:37

Le Landeron part sur Soleure

Le Landeron part sur Soleure

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 17:36

Dialogue entre musique et art aborigène à Môtiers

Dialogue entre musique et art aborigène à Môtiers

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 12:00

Articles les plus lus

Fête la Terre met la sécurité en exergue

Fête la Terre met la sécurité en exergue

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 10:00

Dialogue entre musique et art aborigène à Môtiers

Dialogue entre musique et art aborigène à Môtiers

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 12:00

Le Landeron part sur Soleure

Le Landeron part sur Soleure

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 17:36

PSN : un oui et un non le 28 septembre

PSN : un oui et un non le 28 septembre

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 18:37

Jumbo quitte les Entilles à La Chaux-de-Fonds, remplacé par Otto’s ?

Jumbo quitte les Entilles à La Chaux-de-Fonds, remplacé par Otto’s ?

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 17:30

Fête la Terre met la sécurité en exergue

Fête la Terre met la sécurité en exergue

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 10:00

Dialogue entre musique et art aborigène à Môtiers

Dialogue entre musique et art aborigène à Môtiers

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 12:00

Le Landeron part sur Soleure

Le Landeron part sur Soleure

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 17:36

Un tout nouvel écrin pour les élèves du lycée Jean-Piaget

Un tout nouvel écrin pour les élèves du lycée Jean-Piaget

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 14:59

Pérenniser le transport des déchets par le rail

Pérenniser le transport des déchets par le rail

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 16:34

Jumbo quitte les Entilles à La Chaux-de-Fonds, remplacé par Otto’s ?

Jumbo quitte les Entilles à La Chaux-de-Fonds, remplacé par Otto’s ?

Région    Actualisé le 22.08.2025 - 17:30

Fête la Terre met la sécurité en exergue

Fête la Terre met la sécurité en exergue

Région    Actualisé le 23.08.2025 - 10:00