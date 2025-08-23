Le Landeron part sur Soleure

Les célébrations se suivent et ne se ressemblent pas au Landeron. À une exception près. Toutes les manifestations organisées jusqu’ici dans le cadre des 700 ans du bourg ont été baignées de soleil. Et la course d’embarcation programmée ce samedi n’a pas fait exception. Seize équipages ont pris le large en début d’après-midi pour rejoindre symboliquement Soleure. Un clin d’œil aux relations qui unissent le Landeron et Soleure depuis plus de 500 ans et qui ont donné lieu à une expression bien connue. « Chargé sur Soleure ou être sur Soleure évoque un certain état d’ébriété », rappelle l’historienne et membre du comité d’organisation des 700 ans du Landeron Sandrine Girardier. Des bateliers étaient chargés d’acheminer les tonneaux de vin depuis les bords du lac de Bienne jusqu’à Soleure. Le voyage pouvant durer plusieurs jours, il n’était pas rare que l’équipage se serve dans la cargaison et remplace le vin consommé par de l’eau.