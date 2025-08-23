Le Landeron part sur Soleure

Un concours d’embarcations lacustres était organisé ce samedi au Landeron, dans le cadre des 700 ans du bourg. Seize équipes ont pris le large pour une compétition haute en couleur autour de l’expression « être sur Soleure ».
Les célébrations se suivent et ne se ressemblent pas au Landeron. À une exception près. Toutes les manifestations organisées jusqu’ici dans le cadre des 700 ans du bourg ont été baignées de soleil. Et la course d’embarcation programmée ce samedi n’a pas fait exception. Seize équipages ont pris le large en début d’après-midi pour rejoindre symboliquement Soleure. Un clin d’œil aux relations qui unissent le Landeron et Soleure depuis plus de 500 ans et qui ont donné lieu à une expression bien connue. « Chargé sur Soleure ou être sur Soleure évoque un certain état d’ébriété », rappelle l’historienne et membre du comité d’organisation des 700 ans du Landeron Sandrine Girardier. Des bateliers étaient chargés d’acheminer les tonneaux de vin depuis les bords du lac de Bienne jusqu’à Soleure. Le voyage pouvant durer plusieurs jours, il n’était pas rare que l’équipage se serve dans la cargaison et remplace le vin consommé par de l’eau.
Sandrine Girardier : « Les bateliers semblent ne pas avoir tout à fait respecté l’interdiction d’ouvrir les tonneaux. »
Si au départ l’idée était bien d’envoyer les participants du concours d’embarcation du Landeron jusqu’à Soleure, les organisateurs se sont vite rendu compte de la complexité du périple. Ils ont donc décidé de réduire la voilure. C’est donc entre la piscine du Landeron et le port que la compétition s’est déroulée. Les participants ont dû passer par plusieurs postes, le premier étant de rouler un tonneau depuis les portes du Domaine de Soleure jusqu’au bord du lac de Bienne où les attendait leur embarcation.
Alain Jacob, responsable de la partie lacustre du concours d’embarcations : « On a symbolisé par certains postes différentes étapes que faisaient nos bateliers à l’époque. »
Seize équipes ont pris part au concours d’embarcation. Elles ont soit décoré soit carrément construit leur bateau. Une seule restriction leur était imposée : ne pas utiliser d’énergie fossile.
Florilège de participants au concours d’embarcations :
Le résultat du concours d’embarcation est prévu tout à l’heure à 19h. La fête se poursuit avec une soirée dansante jusqu’à minuit. Les célébrations des 700 ans du bourg du Landeron se poursuivent jusqu’à fin octobre avec notamment une course populaire, une balade gourmande et un spectacle sable et lumière. /cwi