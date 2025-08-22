Un tout nouvel écrin pour les élèves du lycée Jean-Piaget

Des espaces lumineux, des boiseries et des parquets remis en valeur : les élèves du lycée Jean-Piaget feront leur rentrée dans un bâtiment entièrement rénové, rue des Beaux-Arts à Neuchâtel, lundi. Après un peu plus de trois ans de travaux, les différents corps de métiers travaillaient aux dernières finitions ce vendredi. Les effectifs sont stables pour cette reprise des lycées dans le canton : 806 élèves entameront leur formation de maturité gymnasiale et 125 autres se lancent dans un certificat de culture générale. Ils se répartissent entre le Jean-Piaget et le Denis-de-Rougemont à Neuchâtel, ainsi que le lycée Blaise-Cendrars à La Chaux-de-Fonds.

Le bâtiment des Beaux-Arts a fait l’objet d’une rénovation intérieure complète et sa façade a été nettoyée. Pour mener ces travaux, qui ont coûté près de 30 millions de francs, tout en maintenant l’activité des lieux, la bâtisse a été divisée en deux. « On a commencé par la partie est, donc il y avait vraiment un mur qui délimitait le bâtiment en deux », explique Violaine Sabbah, directrice du lycée Jean-Piaget. « Lorsque ça a été fini, on a basculé les élèves dans l’autre aile et on a effectué les travaux dans l’aile qui restait », ajoute-t-elle.