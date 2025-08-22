Un tout nouvel écrin pour les élèves du lycée Jean-Piaget

Des espaces lumineux, des boiseries et des parquets remis en valeur : les élèves du lycée Jean-Piaget feront leur rentrée dans un bâtiment entièrement rénové, rue des Beaux-Arts à Neuchâtel, lundi. Après un peu plus de trois ans de travaux, les différents corps de métiers travaillaient aux dernières finitions ce vendredi. Les effectifs sont stables pour cette reprise des lycées dans le canton : 806 élèves entameront leur formation de maturité gymnasiale et 125 autres se lancent dans un certificat de culture générale. Ils se répartissent entre le Jean-Piaget et le Denis-de-Rougemont à Neuchâtel, ainsi que le lycée Blaise-Cendrars à La Chaux-de-Fonds.
Le bâtiment des Beaux-Arts a fait l’objet d’une rénovation intérieure complète et sa façade a été nettoyée. Pour mener ces travaux, qui ont coûté près de 30 millions de francs, tout en maintenant l’activité des lieux, la bâtisse a été divisée en deux. « On a commencé par la partie est, donc il y avait vraiment un mur qui délimitait le bâtiment en deux », explique Violaine Sabbah, directrice du lycée Jean-Piaget. « Lorsque ça a été fini, on a basculé les élèves dans l’autre aile et on a effectué les travaux dans l’aile qui restait », ajoute-t-elle.
Violaine Sabbah : « Le résultat est époustouflant. »
« Toute cette rénovation crée des espaces de travail pour nos élèves qui sont vraiment de très, très grande qualité », indique Violaine Sabbah. Les boiseries des escaliers ont retrouvé leur lustre. Les ouvriers ont également découvert des parquets d’époque sous les linos. La décision a été prise de les conserver et de les restaurer. Par ailleurs, des toiles tendues en forme de voûte ont été installées pour l’éclairage des couloirs qui rappellent la forme en arc qui marquait les lieux.
« Moderniser tout en conservant l’histoire de notre bâtiment. »
Le lycée Jean-Piaget est désormais regroupé sur deux sites dans le quartier des Beaux-Arts. Au début de l’été, les élèves ont en effet quitté le Collège latin au centre-ville, qui doit lui aussi faire l’objet de rénovations. Ces changements ont entraîné un remaniement des différentes salles de cours. Un espace dédié aux arts visuels a pris place au 3e étage du bâtiment des Beaux-Arts. « On a dû utiliser une ancienne salle d’archives, qui n’était pas du tout isolée et qui était dans son jus, pour créer une salle de musique avec des verrières. C’est assez magnifique », indique Violaine Sabbah. Des salles de chimie ont aussi vu le jour.
« Au niveau du matériel, au niveau des infrastructures, c’est de très grande qualité. »
Le public est invité à découvrir le bâtiment rénové du Lycée Jean-Piaget, rue des Beaux-Arts 30 à Neuchâtel, le samedi 13 septembre de 14h à 18h.
Quelques travaux sont aussi en cours de réalisation sur le bâtiment du quai Léopold-Robert, avec la pose de panneaux solaires.
Le lycée Denis-de-Rougemont est aussi en chantier depuis cet été à son adresse du faubourg de l’Hôpital 59.
En ce qui concerne le lycée Blaise-Cendrars, une demande de crédit sera soumise l’année prochaine au Grand Conseil en vue de son assainissement. Parallèlement, les réflexions se poursuivent pour la mise en place d’une maturité gymnasiale en quatre ans ; une mesure qui devrait entrer en vigueur en 2032. L’accès à cette formation sera possible dès la 10e ou la 11e année. /sbm