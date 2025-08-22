Tempête à La Chaux-de-Fonds : le cap des 100 millions de francs bientôt franchis à l’Ecap

L’Établissement cantonal d’assurance et de prévention a déjà remboursé 99,5 millions de francs ...
Tempête à La Chaux-de-Fonds : le cap des 100 millions de francs bientôt franchis à l'Ecap

L’Établissement cantonal d’assurance et de prévention a déjà remboursé 99,5 millions de francs aux propriétaires qui ont fait réparer leurs immeubles endommagés par la tempête du 24 juillet 2023. La facture totale devrait avoisiner les 130 millions de francs.

Le siège de La Semeuse, à La Chaux-de-Fonds, particulièrement touché par la tempête de 2023. (Photo : archives) Le siège de La Semeuse, à La Chaux-de-Fonds, particulièrement touché par la tempête de 2023. (Photo : archives)

On mesure mieux aujourd’hui les dégâts occasionnés aux bâtiments de La Chaux-de-Fonds par la tempête de juillet 2023. Plus de deux ans après les faits, tous les travaux de réparation ne sont pas terminés et l’Ecap, l’établissement cantonal d’assurance et de prévention, a déjà remboursé 99 millions et demi de francs aux propriétaires qui ont fait réparer leurs immeubles. On fait le point.

Le 24 juillet 2023, les éléments se déchaînaient durant 6 minutes 30 à La Chaux-de-Fonds, faisant un mort et causant des dizaines de millions de francs de dégâts. Plus de deux ans plus tard, les bâtiments endommagés n’ont pas encore été tous réparés. En cause notamment, pas assez de bras dans un premier temps et les propriétaires de plusieurs biens qui ont priorisé certains chantiers aux dépens de travaux moins urgents. 


Prolongation exceptionnelle du délai de réparations

Habituellement, l’Ecap laisse un an aux possesseurs d’immeubles pour faire les réparations, mais dans ce cas exceptionnel, l’établissement cantonal avait donné deux ans aux propriétaires. Délai finalement prolongé. Les personnes concernées ont été informées au mois de mai. Aujourd’hui, 78% des dossiers ouverts ont été réglés selon Massimo Vitalba, le responsable du secteur assurance à l’Ecap. Plus de 8000 devis ont été analysés selon les chiffres du rapport annuel 2024 de l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention. L’Ecap qui s’attend à une facture totale avoisinant les 130 millions de francs. Et ce chiffre n’inclut évidemment pas les réparations touchant les assurances ménage et automobiles. /vco 


 

