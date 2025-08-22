Suite des travaux à l’embouchure de l’Areuse

Redonner de l’espace au cours d’eau et restaurer la dynamique naturelle de l’Areuse. C’est l’objectif de la deuxième phase du chantier de revitalisation de la rivière qui commence lundi. Les travaux concerneront les deux berges du cours d’eau sur près de 300 mètres. Ils dureront jusqu’à la fin du mois d’octobre. Le communiqué de l’État de Neuchâtel publié ce vendredi précise qu’il s’agira de procéder à des coupes forestières, au démantèlement d’anciens amarrages et de supprimer des enrochements en pieds de berges. Sur la rive droite, le chemin qui longe la rivière sera supprimé et remplacé, plus à l’ouest, par un parcours alternatif en lisière de forêt. La revitalisation doit permettre à une faune et flore diversifiées de s’installer et d’améliorer la qualité de l’habitat piscicole. Pour des raisons de sécurité, l’accès au secteur du chantier sera interdit au public.

La troisième et dernière étape du projet concernera la pointe en rive droite. La première, terminée en 2024, a permis de créer une île à la Pointe de l’Areuse. /comm-jpp