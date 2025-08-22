Soigner les troubles du langage par le chant

Ils et elles chantent pour s’affranchir de leurs difficultés à s’exprimer. Les personnes aphasiques, qui ont perdu complètement ou partiellement l’usage du langage, retrouvent certaines facultés grâce à la musique. Reportage avec le chœur LaFaSi à Neuchâtel.
Chaque année en Suisse, environ 5'000 nouvelles personnes sont atteintes d’aphasie, selon le groupe des aphasiques neuchâtelois. Un trouble de la communication et du langage qui se déclenche le plus souvent à la suite d’un AVC, d’un traumatisme cérébral, d’une tumeur ou d’une maladie neurodégénérative et qui peut se manifester de plusieurs manières : utilisation d’un mot par un autre, déformation des mots ou encore langage télégraphique.
À Neuchâtel, le groupe des aphasiques « Espace d’Evasion » milite depuis 30 ans pour visibiliser ce handicap invisible et méconnu. Avec sa chorale LaFaSi, le groupe d’entraide souhaite donner l’opportunité aux personnes aphasiques « de s’évader », explique Thérèse von Wyss, logopédiste et coordinatrice de la chorale.
« Symphonie neuronale »
Car la musique donne un nouveau souffle aux personnes atteintes dans leurs difficultés à s’exprimer. Pour Thérèse von Wyss, la pratique du chant résonne comme « une symphonie neuronale ». Celle qui chante également souligne l’effet de la musique sur le cerveau : « Quand on chante, les deux hémisphères du cerveau sont activés. » Cela explique l’habileté pour certaines personnes aphasiques de chanter alors qu’elles ont beaucoup de peine à s’exprimer oralement.
Monique, qui chante au sein du chœur LaFaSi depuis plusieurs années, confie : « Je n’arrive pas tellement à parler, mais j’aime bien chanter dans la tête. » Pour elle, comme pour d’autres personnes aphasiques, le chant constitue un moyen de s’affranchir des difficultés à communiquer. Lilou Baillod chante également à la chorale. Elle explique que chanter « délie » et rappelle le caractère social du chœur : « On se sent à l’aise parce qu’on a tous le même problème. On essaie d’expliquer quelque chose, mais on n’y arrive pas. »
La musique fluidifie le texte
Debout, de l’autre côté du chœur, Anne Rémond dirige les voix. La professeure de chant et cheffe de chœur souligne l’importance d’adapter le répertoire pour les personnes aphasiques : « Je dois faire attention au texte et à la mélodie. La mélodie et le rythme donnent une certaine aisance aux paroles. » La cheffe de chœur constate elle-même que la musique apporte une meilleure aisance à ses choristes au moment d’entonner la mélodie.
Pour célébrer les 30 ans du groupe des aphasiques neuchâtelois, le chœur LaFaSi se produira dimanche 24 août à la Grande salle de Couvet. /lph