Soigner les troubles du langage par le chant

Chaque année en Suisse, environ 5'000 nouvelles personnes sont atteintes d’aphasie, selon le groupe des aphasiques neuchâtelois. Un trouble de la communication et du langage qui se déclenche le plus souvent à la suite d’un AVC, d’un traumatisme cérébral, d’une tumeur ou d’une maladie neurodégénérative et qui peut se manifester de plusieurs manières : utilisation d’un mot par un autre, déformation des mots ou encore langage télégraphique.

À Neuchâtel, le groupe des aphasiques « Espace d’Evasion » milite depuis 30 ans pour visibiliser ce handicap invisible et méconnu. Avec sa chorale LaFaSi, le groupe d’entraide souhaite donner l’opportunité aux personnes aphasiques « de s’évader », explique Thérèse von Wyss, logopédiste et coordinatrice de la chorale.