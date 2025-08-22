Pérenniser le transport des déchets par le rail

Le transport des déchets par le rail a encore de beau jour devant lui dans l’Arc jurassien. C’est du moins la position défendue par les Chemins de fer du Jura (CJ), lesquels véhiculent plus de 34'000 tonnes d’ordures et de mâchefers chaque année. Vendredi matin, à l’occasion de la Journée bernoise des transports, le directeur des CJ a fait le point sur les enjeux de ce transport particulier alors que l’entreprise devra très prochainement renouveler son matériel roulant.

Cela fait 30 ans que les Chemins de fer du Jura transportent les déchets depuis Tavannes et Glovelier jusqu’à La Chaux-de-Fonds, où ils sont incinérés. Un transport soutenu par la Confédération, les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel, mais aussi par Arc Jurassien Déchets, une fondation créée par les associations de communes du Jura et du Jura bernois ainsi que par VADEC, l’usine d’incinération. Trente ans plus tard, le modèle a fait ses preuves, mais il est temps de moderniser un matériel roulant vieillissant, insiste Jean-Frédéric Python, directeur de la compagnie. Un montant de 15 millions est avancé. Et les CJ ne peuvent l’assumer seuls : les bénéficiaires des prestations, à savoir les communes, sont appelées à participer à l’effort financier en augmentant les taxes sur les ordures ménagères. « La bonne nouvelle, c’est que la Confédération et les cantons maintiendront leur soutien à ce type de transport », tempère le directeur des CJ.