Jumbo quitte les Entilles à La Chaux-de-Fonds, remplacé par Otto’s ?

Nouveau départ du centre Coop des Entilles à La Chaux-de-Fonds. Quelques mois après l’enseigne Gifi, c’est Jumbo qui ferme boutique à la fin de ce mois. Personne ne perd son emploi, nous assure le distributeur, et la plupart des collaborateurs iront travailler aux Eplatures où la division bricolage, décoration et jardin de Coop sera « concentrée et renforcée ». Reste à savoir qui va prendre la place de Jumbo aux Entilles.

« Il n’y a plus rien dans ce centre commercial », se plaint plus d’un habitant. Des Chaux-de-Fonniers qui s’attendent aussi au possible départ de Casa, un groupe international en difficulté. À ce langage direct, Coop oppose son jargon marketing et nous répond que « le cycle de vie du centre nécessite une modernisation des installations techniques ainsi qu’une revitalisation complète des surfaces commerciales ». Un projet qui devrait, selon l’entreprise, être réalisé d’ici 2027-2028. Et qui pourrait comporter la transformation d’une partie des surfaces commerciales en parking. En attendant, ajoute Coop, des surfaces sont « volontairement laissées vacantes », dans ce centre inauguré en novembre 2005.





Un nouveau locataire pour début 2026

L’entreprise nous communique encore que la surface bientôt libérée par Jumbo sera investie par un nouveau locataire début 2026. Des rumeurs insistantes voient Otto’s s’y installer. Le discounter y serait moins à l’étroit qu’à son emplacement actuel, à un peu plus d’un kilomètre de là. Mais l’enseigne n’a pas encore répondu à notre sollicitation. Quant à Coop, qui a déjà loué une surface à un Outlet aux Entilles, l’entreprise se contente de parler d’un partenaire possédant une offre qu’elle juge « intéressante ». /vco