Route du Val-de-Travers rouverte

Un accident de la circulation s'est produit vendredi en fin de matinée.
Un accident de la circulation s’est produit vendredi en fin de matinée. La Police neuchâteloise a dû temporairement fermer la route entre Rochefort et le Val-de-Travers, mais tout est rentré dans l'ordre.

Le tronçon qui relie le Val-de-Travers au Littoral via le tunnel de La Clusette a été momentanément fermé vendredi matin pour cause d'accident. (Photo : SPCH). Le tronçon qui relie le Val-de-Travers au Littoral via le tunnel de La Clusette a été momentanément fermé vendredi matin pour cause d'accident. (Photo : SPCH).

Un accident de la circulation s’est produit vendredi en fin de matinée sur la route entre Brot-Dessous et Rochefort. La Police neuchâteloise a dû fermer momentanément le tronçon entre le Val-de-Travers et Rochefort, via le tunnel de la Clusette. Tout est désormais rentré dans l'ordre. Une déviation avait été mise en place par la Côte Rosière et La Tourne. /jpp

 


