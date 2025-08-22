Route du Val-de-Travers rouverte

Un accident de la circulation s’est produit vendredi en fin de matinée sur la route entre Brot-Dessous et Rochefort. La Police neuchâteloise a dû fermer momentanément le tronçon entre le Val-de-Travers et Rochefort, via le tunnel de la Clusette. Tout est désormais rentré dans l'ordre. Une déviation avait été mise en place par la Côte Rosière et La Tourne. /jpp