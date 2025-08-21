Une motarde neuchâteloise héliportée

Accident de moto entre le Creux-du-Van et Couvet mercredi en fin de journée. Une Neuchâteloise âgée de 18 ans a fini sa course en bas d’un talus pour une raison indéterminée, indique la Police neuchâteloise. La conductrice a été prise en charge par une ambulance puis héliportée au CHUV. /comm-vco