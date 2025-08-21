Accident de moto entre le Creux-du-Van et Couvet mercredi en fin de journée. Une Neuchâteloise âgée de 18 ans a fini sa course en bas d’un talus pour une raison indéterminée, indique la Police neuchâteloise. La conductrice a été prise en charge par une ambulance puis héliportée au CHUV. /comm-vco
Une motarde neuchâteloise héliportée
Accident de moto entre le Creux-du-Van et Couvet mercredi en fin de journée. Une Neuchâteloise ...
RTN
Actualités suivantes
Interdire aux médecins d’exercer après 80 ans n’est pas légal
Région • Actualisé le 21.08.2025 - 10:36
Deux blessés graves dans une collision frontale sur l’A20 à Gals
Région • Actualisé le 20.08.2025 - 17:15
Articles les plus lus
Deux blessés graves dans une collision frontale sur l’A20 à Gals
Région • Actualisé le 20.08.2025 - 17:15
Deux blessés graves dans une collision frontale sur l’A20 à Gals
Région • Actualisé le 20.08.2025 - 17:15
Vieille Thielle : un projet pilote d’inondation artificielle
Région • Actualisé le 20.08.2025 - 17:58
Vieille Thielle : un projet pilote d’inondation artificielle
Région • Actualisé le 20.08.2025 - 17:58