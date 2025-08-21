Nouveaux arrivants à la Case à Chocs

Du sang neuf à la Case à Chocs. Dans un contexte de réorganisation, l’institution a annoncé dans un communiqué ce jeudi avoir pris la décision d’engager un nouveau responsable de la programmation et une nouvelle coordonnatrice générale, en la personne de Mathias Kerninon et Rana Bassil. Cette dernière fera son arrivée le 6 octobre dans l’équipe de la Case à Chocs, qui pourra bénéficier de ses 15 ans d’expérience dans le domaine culturel suisse. Participant à la direction de l’espace culturel Le Nouveau Monde à Fribourg, co-présidente de la faîtière PETZI, vice-présidente du festival Belluard Bollwerk International et membre de comité de Live DMA, le réseau européen des scènes musicales, elle porte de nombreuses caquettes qui lui confèrent une expertise transversale.

De son côté Mathias Kerninon, qui lui prendra ses fonctions le 1er septembre, bénéficie de plus de 10 ans d’expérience dans le secteur des musiques actuelles ainsi que d’une formation supérieure en communication. Il a développé son expertise artistique notamment en tant que responsable de la communication du Romandie à Lausanne et des festivals Nox Orae et Label Suisse. Sa connaissance du tissu culturel suisse et le large réseau qu’il a établi annoncent du positif pour la Case à Chocs.

De plus, depuis le 1er août, Nora Munk, active au sein de l’institution depuis plusieurs années, occupe à présent le poste de chargée de production et assistante de programmation. /comm-awa