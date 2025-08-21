Neuchâtel possède un vaste arsenal pour lutter contre les violences conjugales

En 2024, 178 personnes ont fait l’objet d’un suivi

La Brigade MPV priorise les situations de violence, y compris domestiques pour lesquelles il est possible et nécessaire d’engager un suivi régulier et dans la durée. Pour procéder à cette priorisation, « on regarde quel est le pronostic de réitération de violences graves. Et on se fonde évidemment sur l’expérience et sur le comportement des personnes qui sont concernées. » Céline Vara relève qu’avec davantage de ressources, cette brigade pourrait suivre un nombre plus élevé de situations. Pour l’année 2024, « 178 personnes ont fait l’objet d’un suivi régulier dans le canton de Neuchâtel sur un total de 587 individus signalés à la brigade. Sur ces 178 personnes suivies, 40% le sont pour des violences domestiques et sur ces 40%, les trois quarts ont agi envers leur partenaire intime. »

Le Canton de Neuchâtel souhaite aller encore plus loin dans la lutte contre les violences domestiques. « Il y a une volonté politique extrêmement forte de la part du Conseil d’Etat, mais aussi des intervenants de pouvoir agir mieux et plus fort lorsque cela est nécessaire, avant, pendant et après. » Le Canton souhaite aussi réviser la Loi sur la police afin d’y intégrer des mesures supplémentaires de protection, mais aussi de contraintes. /sma