Neuchâtel possède un vaste arsenal pour lutter contre les violences conjugales

Au surlendemain du triple homicide à Corcelles, Céline Vara, conseillère d’Etat en charge de la sécurité, rappelle les différents dispositifs qui existent dans le canton, dont la brigade Menace et prévention de la violence de la Police neuchâteloise. Elle a suivi 178 personnes en 2024.
Le triple homicide de mardi soir à Corcelles remet en lumière le drame des violences domestiques. Un homme a tué à coups de couteau son ex-femme et ses deux filles. Le risque zéro n’existe pas, mais le Canton de Neuchâtel possède un vaste arsenal de prévention, comme l’a expliqué jeudi dans La Matinale Céline Vara, la conseillère d’Etat en charge de la sécurité. L’office de la politique familiale et de l’égalité est en charge de la prévention. « Il a installé un monitoring et a un plan d’action neuchâtelois de lutte et de prévention contre les violences domestiques. » Céline Vara a aussi cité le Service d’aide aux victimes et le Centre neuchâtelois de médecine des violences au RHNe. Elle a aussi rappelé que dans le canton, les policiers sont formés sur ces questions de manière très intense. « Il y a aussi une loi sur la police qui lui donne des compétences d’intervention. » Les forces de l’ordre peuvent aussi compter sur le terrain sur leur brigade Menaces et prévention de la violence (MPV).
En 2024, 178 personnes ont fait l’objet d’un suivi
La Brigade MPV priorise les situations de violence, y compris domestiques pour lesquelles il est possible et nécessaire d’engager un suivi régulier et dans la durée. Pour procéder à cette priorisation, « on regarde quel est le pronostic de réitération de violences graves. Et on se fonde évidemment sur l’expérience et sur le comportement des personnes qui sont concernées. » Céline Vara relève qu’avec davantage de ressources, cette brigade pourrait suivre un nombre plus élevé de situations. Pour l’année 2024, « 178 personnes ont fait l’objet d’un suivi régulier dans le canton de Neuchâtel sur un total de 587 individus signalés à la brigade. Sur ces 178 personnes suivies, 40% le sont pour des violences domestiques et sur ces 40%, les trois quarts ont agi envers leur partenaire intime. »
Le Canton de Neuchâtel souhaite aller encore plus loin dans la lutte contre les violences domestiques. « Il y a une volonté politique extrêmement forte de la part du Conseil d’Etat, mais aussi des intervenants de pouvoir agir mieux et plus fort lorsque cela est nécessaire, avant, pendant et après. » Le Canton souhaite aussi réviser la Loi sur la police afin d’y intégrer des mesures supplémentaires de protection, mais aussi de contraintes. /sma