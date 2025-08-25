Les centrales sur l’Areuse tournent au ralenti

Les centrales hydroélectriques au fil de l’eau manquent de courant. Le constat est habituel durant la saison estivale, lorsque le débit des rivières baisse. Or, ces installations ne possédant pas de bassin d’accumulation, elles demeurent tributaires de la quantité d'eau immédiatement disponible dans les rivières pour fournir de l’énergie.

Les eaux de l’Areuse sont turbinées par quatre centrales au fil de l’eau, exploitées par Viteos et Groupe E. « Sur notre petite centrale de Saint-Sulpice, nous constatons cette année une baisse de 15 à 20% de production » par rapport aux dernières années, observe Jérémy Urech, responsable des infrastructures de la région neuchâteloise chez Groupe E. En cause, une année 2025 plus sèche que la moyenne.