Vieille Thielle : un projet pilote d’inondation artificielle

Les inondations exceptionnelles de 2021 ont montré le potentiel important du parc sauvage comme ...
Vieille Thielle : un projet pilote d’inondation artificielle

Les inondations exceptionnelles de 2021 ont montré le potentiel important du parc sauvage comme aire de repos pour accueillir les oiseaux limicoles durant leur migration vers les quartiers d’hiver. Ce projet pilote d’inondation artificielle, qui concilie intérêts de l’agriculture et protection de la nature, vise à recréer ces conditions favorables de manière contrôlée.

Le chevalier aboyeur, une espèce d'oiseau limicole, a besoin de zones agricoles inondées comme aire de repos lors de sa migration. (Photo : Ralph Martin) Le chevalier aboyeur, une espèce d'oiseau limicole, utilise des zones agricoles inondées comme aire de repos lors de sa migration. (Photo : Ralph Martin)

Inonder un parc sauvage pour le bien-être de la nature. A la suite des inondations exceptionnelles de 2021, le Service de la faune, des forêts et de la nature du Canton de Neuchâtel, la station ornithologique suisse et Pro Natura Neuchâtel ont découvert et analysé le potentiel important de la Vieille Thielle comme aire de repos pour accueillir les oiseaux limicoles durant leur migration vers les quartiers d’hiver. Des espèces qui ont besoin de zones agricoles inondées pour se reposer et se nourrir lors de ses migrations. L’idée d’inonder de manière artificielle le parc sauvage pour recréer ces conditions a ensuite vu le jour. Le projet pilote sur le site de quelque deux hectares, concilie intérêts de l’agriculture et protection de la nature, selon un communiqué transmis ce mercredi. 

Les contraintes liées à l’exploitation des prairies ont été prises en compte et des adaptations sur les dates de fauche ont été effectuées en collaboration avec les agriculteurs. Le projet pilote prévoit une inondation moins conséquente que celle de 2021 et est accompagné d’un suivi hydrologique pour vérifier qu’il ne porte pas atteinte à la qualité des terres. Il s’étendra sur six ans et en fonction des résultats de cette phase pilote, un système d’apport d’eau pourrait être pérennisé. /comm-lgn

 


