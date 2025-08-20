TransN lance l’achat de billet par SMS

Acheter titre de transport devient aussi simple qu’envoyer un SMS. Les transports publics neuchâtelois lancent le billet SMS ce mercredi. Une solution qui ne nécessite ni connexion ni carte de crédit, détaille TransN. Ce nouveau canal de vente est accessible dès maintenant et disponible sur tous les types de téléphone. Il s’agit notamment d’un moyen de répondre au besoin des personnes non connectées, détaille TransN. Le billet SMS doit être acheté avant d’utiliser les transports. La nouvelle solution n’est disponible que pour une sélection de zones « onde verte. Les détails et variantes possibles sont à retrouver sur le site officiel des transports publics neuchâtelois. /comm-jad