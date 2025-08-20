TransN lance l’achat de billet par SMS

Les transports publics neuchâtelois annoncent le lancement de leur solution d’achat de billet ...
TransN lance l’achat de billet par SMS

Les transports publics neuchâtelois annoncent le lancement de leur solution d’achat de billet par SMS ce mercredi. L’opération ne nécessite ni connexion internet ni carte de crédit.

TransN lance son service d'achat de billet par SMS ce mercredi. (Photo : transN). TransN lance son service d'achat de billet par SMS ce mercredi. (Photo : transN).

Acheter titre de transport devient aussi simple qu’envoyer un SMS. Les transports publics neuchâtelois lancent le billet SMS ce mercredi. Une solution qui ne nécessite ni connexion ni carte de crédit, détaille TransN. Ce nouveau canal de vente est accessible dès maintenant et disponible sur tous les types de téléphone. Il s’agit notamment d’un moyen de répondre au besoin des personnes non connectées, détaille TransN. Le billet SMS doit être acheté avant d’utiliser les transports. La nouvelle solution n’est disponible que pour une sélection de zones « onde verte. Les détails et variantes possibles sont à retrouver sur le site officiel des transports publics neuchâtelois. /comm-jad


 

Actualités suivantes

Deux blessés graves dans une collision frontale sur l’A20 à Gals

Deux blessés graves dans une collision frontale sur l’A20 à Gals

Région    Actualisé le 20.08.2025 - 17:15

Le Cirque Knie au bord du lac

Le Cirque Knie au bord du lac

Région    Actualisé le 20.08.2025 - 16:56

Vieille Thielle : un projet pilote d’inondation artificielle

Vieille Thielle : un projet pilote d’inondation artificielle

Région    Actualisé le 20.08.2025 - 16:39

Maé : une phase de test bientôt étendue ?

Maé : une phase de test bientôt étendue ?

Région    Actualisé le 20.08.2025 - 16:57

Articles les plus lus

Accord entre la Ville de Neuchâtel et la Grève féministe

Accord entre la Ville de Neuchâtel et la Grève féministe

Région    Actualisé le 20.08.2025 - 15:02

Vieille Thielle : un projet pilote d’inondation artificielle

Vieille Thielle : un projet pilote d’inondation artificielle

Région    Actualisé le 20.08.2025 - 16:39

Le Cirque Knie au bord du lac

Le Cirque Knie au bord du lac

Région    Actualisé le 20.08.2025 - 16:56

Maé : une phase de test bientôt étendue ?

Maé : une phase de test bientôt étendue ?

Région    Actualisé le 20.08.2025 - 16:57

Finances assainies chez Admed

Finances assainies chez Admed

Région    Actualisé le 20.08.2025 - 15:00

Accord entre la Ville de Neuchâtel et la Grève féministe

Accord entre la Ville de Neuchâtel et la Grève féministe

Région    Actualisé le 20.08.2025 - 15:02

Vieille Thielle : un projet pilote d’inondation artificielle

Vieille Thielle : un projet pilote d’inondation artificielle

Région    Actualisé le 20.08.2025 - 16:39

Maé : une phase de test bientôt étendue ?

Maé : une phase de test bientôt étendue ?

Région    Actualisé le 20.08.2025 - 16:57

Dialogue et prévention aux abords des écoles

Dialogue et prévention aux abords des écoles

Région    Actualisé le 20.08.2025 - 12:34

Finances assainies chez Admed

Finances assainies chez Admed

Région    Actualisé le 20.08.2025 - 15:00

Accord entre la Ville de Neuchâtel et la Grève féministe

Accord entre la Ville de Neuchâtel et la Grève féministe

Région    Actualisé le 20.08.2025 - 15:02

L’audit au sein du DFCS accable le management du ministre Martial Courtet

L’audit au sein du DFCS accable le management du ministre Martial Courtet

Région    Actualisé le 20.08.2025 - 15:16