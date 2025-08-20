Maé : une phase de test bientôt étendue ?

Pour le moment, aucune décision politique n’a été prise quant à l’extension du projet pilote de Maé à Laténa et Val-de-Ruz. La phase de test étant prévue jusqu’en juillet 2027, si ces deux communes lancent le dispositif d’école à journée continue à la rentrée 2026, il n’y aurait qu’une année d’observations. « Il y a des réflexions de savoir s’il faudra étendre cette phase pilote ou peut-être en relancer une », précise Frédéric Mairy. Le conseiller d’État souligne que le gouvernement a la conviction que c’est un investissement nécessaire et qui répond aux attentes : à savoir que grâce à Maé, les parents peuvent plus facilement allier vie familiale et vie professionnelle. Mais la mise en place d’un tel projet à un prix et à celui-ci s’ajoute des surcoûts en lien avec la nouvelle loi sur l’accueil des enfants, la LAE3, votée fin 2024 par le Grand Conseil. « Il y a la volonté commune entre le Canton et les Communes, d’augmenter le nombre de places, mais ça veut dire aussi augmenter les besoins financiers nécessaires pour ça », indique Frédéric Mairy.