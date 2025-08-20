Maé : une phase de test bientôt étendue ?

Le projet pilote d’école à journée continue séduit en ville de Neuchâtel. Instauré en 2024, Maé est entrée dans sa 2e année de test et satisfait les autorités. Le Canton de Neuchâtel souhaiterait l'étendre à d’autres communes.
Le projet Maé fait ses preuves, mais le Canton de Neuchâtel en veut plus. Instauré en ville de Neuchâtel depuis la rentrée 2024, le dispositif d’école à journée continue est en phase de test jusqu’en juillet 2027. Pour le moment, les autorités communales et cantonales sont très satisfaites. « Le projet répond vraiment à des attentes fortes de la part des parents, enfants et partenaires impliqués », explique le conseiller d’État en charge de la santé, de la jeunesse et des sports. Outre quelques adaptations d’horaires, il n’y a pas eu besoin d’opérer de grands changements dans le dispositif pour la rentrée 2025, indique Frédéric Mairy. Mais pour avoir des informations plus complètes sur la possibilité d’étendre ce projet à tout le canton de Neuchâtel, il faudrait que d’autres communes se lancent.
Frédéric Mairy : « Ce qui manque pour l’instant, c’est de pouvoir tester un même projet dans des communes aux configurations différentes. »
Pendant la phase préparatoire, plusieurs communes s’étaient montrées intéressées à participer au projet pilote de Maé, à savoir La Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz, La Grande Béroche et Neuchâtel. Aujourd’hui, des discussions sont en cours avec Val-de-Ruz et Laténa, deux communes qui ont des besoins différents de ceux de Neuchâtel. Frédéric Mairy rappelle que le projet Maé « vise à offrir une prise en charge des enfants jusqu’à 11 ans en continu, tout en offrant un cadre adapté pour les devoirs surveillés, en proposant des activités extrascolaires et en prenant en charge le repas de midi ». C’est en étudiant les résultats d’un sondage, réalisé en 2020 dans toutes les communes du canton, que le gouvernement avait observé que les besoins diffèrent.
« Il y a un enjeu en termes de temporalité. »
Pour le moment, aucune décision politique n’a été prise quant à l’extension du projet pilote de Maé à Laténa et Val-de-Ruz. La phase de test étant prévue jusqu’en juillet 2027, si ces deux communes lancent le dispositif d’école à journée continue à la rentrée 2026, il n’y aurait qu’une année d’observations. « Il y a des réflexions de savoir s’il faudra étendre cette phase pilote ou peut-être en relancer une », précise Frédéric Mairy. Le conseiller d’État souligne que le gouvernement a la conviction que c’est un investissement nécessaire et qui répond aux attentes : à savoir que grâce à Maé, les parents peuvent plus facilement allier vie familiale et vie professionnelle. Mais la mise en place d’un tel projet à un prix et à celui-ci s’ajoute des surcoûts en lien avec la nouvelle loi sur l’accueil des enfants, la LAE3, votée fin 2024 par le Grand Conseil. « Il y a la volonté commune entre le Canton et les Communes, d’augmenter le nombre de places, mais ça veut dire aussi augmenter les besoins financiers nécessaires pour ça », indique Frédéric Mairy.
« Il faut qu’on trouve la meilleure approche possible pour que ce soit étendu. »
Le conseiller d’État précise que le Canton, à travers le fonds pour l’accueil extrafamilial, va continuer d’aider les communes pour poursuivre, dans le cas de Neuchâtel, ou lancer ces projets, même avec les surcoûts. /lgn