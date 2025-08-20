Le Cirque Knie au bord du lac

Le Cirque Knie est de retour à Neuchâtel après six ans d’absence : cinq représentations sont programmées entre vendredi 22 et dimanche 24 août sur la Place rouge des Jeunes-Rives. Neuchâtel constitue la première étape romande de la tournée 2025 et aussi la seule de l’arc jurassien. L’an dernier, le Cirque Knie avait fait halte à Bienne. Le nombre de ses points de chute a progressivement été réduit au fil des années. Les infrastructures mises en place deviennent toujours plus conséquentes. Un nouveau chapiteau de 2'340 places avait été acquis il y a six ans, en vue d’améliorer le confort ainsi que la sécurité des spectateurs : « À l’intérieur du chapiteau, il n’y a par exemple plus les poteaux. Tout est aussi plus lourd pour supporter la technique que nous avons sous la coupole. Nous ne pouvons plus nous implanter simplement dans un champ. Il faut un sol solide », explique Ivan Knie, enfant de la huitième génération familiale. Rien que les deux arches qui supportent le chapiteau pèsent quinze tonnes chacune. « Avec le spectacle que l’on veut présenter aujourd’hui, il n’est plus possible de se déplacer, dans deux, voire trois villes durant la même semaine. Et c’est aussi pour le personnel, on ne peut pas leur demander une chose pareille. »
Ivan Knie : « Tout est devenu beaucoup plus lourd. »
La ménagerie du Cirque Knie est aujourd’hui réduite à son strict minimum. Fini les éléphants, fauves et autres girafes et même rhinocéros. Du zoo ambulant, il ne reste plus que trente chevaux et quelques poneys. Les éléphants ne se baignent plus dans le lac de Neuchâtel depuis 10 ans. Le cirque moderne doit se réinventer, Ivan Knie en a conscience et il ne craint pas l’adaptation :
« C’est un passage qui a toujours été présent. Avec chaque génération, le cirque a évolué, il doit évoluer ».
« Le cirque doit évoluer, surtout en regard de tous les événements autour. »
Si le cirque suit l’évolution du temps, il y a un numéro qui s’inscrit toujours dans la tradition : avec sa sœur cadette Chanel et son petit frère de 7 ans Maycol, Ivan Knie présente un numéro qui ne comprend pas moins de 17 chevaux en piste. « C’est une discipline que mon arrière-grand-père avait déjà présentée dans ce style-là. Mais il y a en plus l’implication de la technique et ces boules lumineuses qui descendent du plafond. Cela rend tout le numéro encore plus magique. Il faut mettre de la modernité, l’emballage est différent de ce qu’on proposait à l’époque ».
« C’est un numéro plein d’énergie. C’est trop beau quoi. »
Marie-Thérèse Porchet, elle, fera son grand retour sous le chapiteau pour la cinquième fois. /mne