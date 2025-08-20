Le Cirque Knie au bord du lac

La ménagerie du Cirque Knie est aujourd’hui réduite à son strict minimum. Fini les éléphants, fauves et autres girafes et même rhinocéros. Du zoo ambulant, il ne reste plus que trente chevaux et quelques poneys. Les éléphants ne se baignent plus dans le lac de Neuchâtel depuis 10 ans. Le cirque moderne doit se réinventer, Ivan Knie en a conscience et il ne craint pas l’adaptation :

« C’est un passage qui a toujours été présent. Avec chaque génération, le cirque a évolué, il doit évoluer ».