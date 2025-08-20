Finances assainies chez Admed

Le laboratoire médical estime que sa situation financière est rétablie. Un tiers des licenciements prévus initialement ont pu être évités.

La fondation Admed a terminé son processus de restructuration entamé fin 2024, à la suite du départ de son ancien directeur financier. Le laboratoire médical assure ce mercredi dans un communiqué que sa situation financière est assainie et que l’équilibre opérationnel sera atteint en 2026.

Initialement, Admed avait prévu de licencier 22 collaborateurs. La consultation ouverte en juin dernier a permis de ramener ce chiffre à 14. Au total, la masse salariale a pu être réduite de 14%.

Les coûts d’exploitation ont aussi connu une cure d’amaigrissement, de 10%, grâce notamment à la simplification de l’organigramme, la centralisation sur les sites principaux, l’optimisation du parc de machines, la réduction des coûts de réactifs et de maintenance.

La fondation Admed devrait déménager au sein du pôle de santé Monruz en 2027. L’accord avec le RHNe n’est toutefois pas encore finalisé. Cela devrait être chose faite avant la fin de l’année, assure les responsables du laboratoire médical. /cwi


