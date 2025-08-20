« Faites-nous rire » : Christian Mukuna, multimilliardaire en vacances… ou pas

Chaque mercredi, nos humoristes prennent le contrôle de « La Matinale » à 7h45.
Chaque mercredi, nos humoristes prennent le contrôle de « La Matinale » à 7h45.

L’heure de la rentrée a sonné pour notre rendez-vous humour de « La Matinale ». Et c’est Christian Mukuna qui s’y colle en nous racontant ses vacances façon grand huit, entre luxe, bonnes affaires et désillusions. Dans cette chronique, notre humoriste neuchâtelois joue avec le décalage entre pouvoir d’achat suisse et réalité des destinations de rêve, pour un récit plein d’autodérision.

Un clin d’œil bienvenu, alors que, selon les statistiques, près de 70 % des Suisses partent en vacances chaque année, avec un budget moyen dépassant les 1’500 francs par personne. Tandis que certains misent sur le grand luxe et d’autres sur les bons plans, Christian Mukuna, lui, transforme chaque addition en sketch.

La semaine prochaine, c’est Lord Betterave qui fera son retour dans « La Matinale ». Rendez-vous avec notre humoriste mercredi prochain, à 7h45. /rde


 

