Dialogue et prévention aux abords des écoles

Depuis lundi et jusqu’à vendredi, la Police neuchâteloise organise sa traditionnelle campagne radar de la rentrée scolaire. Le but premier de cette action n’est pas d’amender, mais de sensibiliser les automobilistes, les parents et les enfants aux dangers encourus sur le chemin de l’école.
Encore davantage de vigilance sur les routes, et plus particulièrement près des écoles. Près de 20'000 jeunes Neuchâtelois ont repris le chemin de l’école lundi. Et comme chaque année, la Police neuchâteloise sensibilise les automobilistes et intensifie ses contrôles de vitesse, principalement aux abords des collèges. Sa traditionnelle campagne radar de la rentrée a commencé lundi et se tient jusqu’à vendredi. Une campagne qui existe depuis plus de 20 ans dans le canton de Neuchâtel, comme l’a précisé mercredi dans La Matinale le Capitaine Alain Saudan, chef de la police de la circulation. « Durant cette campagne, vu qu’elle est annoncée (…) on a des pourcentages d’infractions qui sont moins élevés (…) ce qui nous va bien puisque ça sécurise les abords des écoles. »
Alain Saudan : « Ça fait plus de 20 ans qu'on fait ces campagnes rentrées scolaires. »
Les enfants les yeux rivés sur leur smartphone
Cette campagne est particulièrement importante, car les enfants sortent d’une longue période de vacances. « Certains vont prendre le chemin de l’école pour la première fois, d’autres ne l’auront plus fait depuis un moment. Donc, ils peuvent avoir des comportements inattendus et imprévisibles. » Cette campagne s’adresse aux automobilistes, aux parents, mais aussi aux enfants. « On voit de plus en plus d’enfants avec des smartphones dans la main, qui ne sont pas attentifs à la circulation, qui traversent les yeux rivés sur leur écran.» La police prodigue aussi des conseils aux parents, notamment ceux qui n’ont pas d’autre choix que d’amener leurs enfants à l’école en voiture. L’une des règles est de ne pas s’arrêter aux abords des collèges « mais d’aller plus loin et de faire les derniers pas à pied avec leurs enfants. (…) Parce que cela amène de l’insécurité avec les enfants qui doivent passer à droite ou à gauche du véhicule. » Lors de cette campagne, les policiers sont bien reçus. « Les parents aiment bien nous voir aux abords des collèges. Effectivement, on fait des contrôles de vitesse, mais c’est pour la sécurité des enfants et c’est assez bien perçu. » /sma