Dialogue et prévention aux abords des écoles

Depuis lundi et jusqu’à vendredi, la Police neuchâteloise organise sa traditionnelle campagne ...
Dialogue et prévention aux abords des écoles

Depuis lundi et jusqu’à vendredi, la Police neuchâteloise organise sa traditionnelle campagne radar de la rentrée scolaire. Le but premier de cette action n’est pas d’amender, mais de sensibiliser les automobilistes, les parents et les enfants aux dangers encourus sur le chemin de l’école.

Le Capitaine Alain Saudan, chef de la police de la circulation, était l'invité de La Matinale ce mercredi. Le Capitaine Alain Saudan, chef de la police de la circulation, était l'invité de La Matinale ce mercredi.

Encore davantage de vigilance sur les routes, et plus particulièrement près des écoles. Près de 20'000 jeunes Neuchâtelois ont repris le chemin de l’école lundi. Et comme chaque année, la Police neuchâteloise sensibilise les automobilistes et intensifie ses contrôles de vitesse, principalement aux abords des collèges. Sa traditionnelle campagne radar de la rentrée a commencé lundi et se tient jusqu’à vendredi. Une campagne qui existe depuis plus de 20 ans dans le canton de Neuchâtel, comme l’a précisé mercredi dans La Matinale le Capitaine Alain Saudan, chef de la police de la circulation. « Durant cette campagne, vu qu’elle est annoncée (…) on a des pourcentages d’infractions qui sont moins élevés (…) ce qui nous va bien puisque ça sécurise les abords des écoles. »

Alain Saudan : « Ça fait plus de 20 ans qu'on fait ces campagnes rentrées scolaires. »

Ecouter le son

Les enfants les yeux rivés sur leur smartphone

Cette campagne est particulièrement importante, car les enfants sortent d’une longue période de vacances. « Certains vont prendre le chemin de l’école pour la première fois, d’autres ne l’auront plus fait depuis un moment. Donc, ils peuvent avoir des comportements inattendus et imprévisibles. » Cette campagne s’adresse aux automobilistes, aux parents, mais aussi aux enfants. « On voit de plus en plus d’enfants avec des smartphones dans la main, qui ne sont pas attentifs à la circulation, qui traversent les yeux rivés sur leur écran.» La police prodigue aussi des conseils aux parents, notamment ceux qui n’ont pas d’autre choix que d’amener leurs enfants à l’école en voiture. L’une des règles est de ne pas s’arrêter aux abords des collèges « mais d’aller plus loin et de faire les derniers pas à pied avec leurs enfants. (…) Parce que cela amène de l’insécurité avec les enfants qui doivent passer à droite ou à gauche du véhicule. » Lors de cette campagne, les policiers sont bien reçus. « Les parents aiment bien nous voir aux abords des collèges. Effectivement, on fait des contrôles de vitesse, mais c’est pour la sécurité des enfants et c’est assez bien perçu. » /sma


Actualisé le

 

Actualités suivantes

« Faites-nous rire » : Christian Mukuna, multimilliardaire en vacances… ou pas

« Faites-nous rire » : Christian Mukuna, multimilliardaire en vacances… ou pas

Région    Actualisé le 20.08.2025 - 11:22

Une mère et ses deux filles tuées dans un triple homicide à Corcelles

Une mère et ses deux filles tuées dans un triple homicide à Corcelles

Région    Actualisé le 20.08.2025 - 11:45

Dimitri Cuche tout schuss à la tête des sports au Locle

Dimitri Cuche tout schuss à la tête des sports au Locle

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 18:01

Deux nouveaux animateurs pour redonner vie à Barak

Deux nouveaux animateurs pour redonner vie à Barak

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 17:33

Articles les plus lus

Deux nouveaux animateurs pour redonner vie à Barak

Deux nouveaux animateurs pour redonner vie à Barak

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 17:33

Un gain à faire frémir les adeptes de jeux de chance

Un gain à faire frémir les adeptes de jeux de chance

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 17:37

Dimitri Cuche tout schuss à la tête des sports au Locle

Dimitri Cuche tout schuss à la tête des sports au Locle

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 18:01

Une mère et ses deux filles tuées dans un triple homicide à Corcelles

Une mère et ses deux filles tuées dans un triple homicide à Corcelles

Région    Actualisé le 20.08.2025 - 11:45

Trains : nouvelle interruption de trafic à Champ-du-Moulin

Trains : nouvelle interruption de trafic à Champ-du-Moulin

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 16:32

Deux nouveaux animateurs pour redonner vie à Barak

Deux nouveaux animateurs pour redonner vie à Barak

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 17:33

Un gain à faire frémir les adeptes de jeux de chance

Un gain à faire frémir les adeptes de jeux de chance

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 17:37

Dimitri Cuche tout schuss à la tête des sports au Locle

Dimitri Cuche tout schuss à la tête des sports au Locle

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 18:01

À la population de trouver le nom de la future biblio de Neuchâtel

À la population de trouver le nom de la future biblio de Neuchâtel

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 15:02

Un vent de nouveauté souffle sur le Théâtre du Passage

Un vent de nouveauté souffle sur le Théâtre du Passage

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 15:12

Trains : nouvelle interruption de trafic à Champ-du-Moulin

Trains : nouvelle interruption de trafic à Champ-du-Moulin

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 16:32

Un gain à faire frémir les adeptes de jeux de chance

Un gain à faire frémir les adeptes de jeux de chance

Région    Actualisé le 19.08.2025 - 17:37