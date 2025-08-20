Dialogue et prévention aux abords des écoles

Les enfants les yeux rivés sur leur smartphone

Cette campagne est particulièrement importante, car les enfants sortent d’une longue période de vacances. « Certains vont prendre le chemin de l’école pour la première fois, d’autres ne l’auront plus fait depuis un moment. Donc, ils peuvent avoir des comportements inattendus et imprévisibles. » Cette campagne s’adresse aux automobilistes, aux parents, mais aussi aux enfants. « On voit de plus en plus d’enfants avec des smartphones dans la main, qui ne sont pas attentifs à la circulation, qui traversent les yeux rivés sur leur écran.» La police prodigue aussi des conseils aux parents, notamment ceux qui n’ont pas d’autre choix que d’amener leurs enfants à l’école en voiture. L’une des règles est de ne pas s’arrêter aux abords des collèges « mais d’aller plus loin et de faire les derniers pas à pied avec leurs enfants. (…) Parce que cela amène de l’insécurité avec les enfants qui doivent passer à droite ou à gauche du véhicule. » Lors de cette campagne, les policiers sont bien reçus. « Les parents aiment bien nous voir aux abords des collèges. Effectivement, on fait des contrôles de vitesse, mais c’est pour la sécurité des enfants et c’est assez bien perçu. » /sma