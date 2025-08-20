Deux blessés graves dans une collision frontale sur l’A20 à Gals

Grave accident mercredi après-midi à Gals (BE) : deux voitures sont entrées en collision frontale ...
Deux blessés graves dans une collision frontale sur l'A20 à Gals

Grave accident mercredi après-midi à Gals (BE) : deux voitures sont entrées en collision frontale sur l’A20. Deux hommes ont été grièvement blessés.

Un hélicoptère de la REGA a été déployé sur place. (Photo d'illustration : Rega) Un hélicoptère de la REGA a été déployé sur place. (Photo d'illustration : Rega)

Un grave accident de la route s’est produit mercredi sur l’A20 à Gals, dans le Seeland bernois. Deux voitures se sont percutées frontalement peu après 14h, blessant grièvement leurs conducteurs. L’information a été confirmée par la Police cantonale bernoise dans un communiqué.

Selon les premiers éléments, un véhicule circulant depuis Thielle a quitté sa trajectoire pour une raison encore inconnue et a heurté de plein fouet une voiture venant en sens inverse. Les deux conducteurs ont dû être désincarcérés par les sapeurs-pompiers professionnels de Bienne et ceux de Ins.


Intervention d’ampleur

L’un des blessés a été héliporté par la Rega, tandis que l’autre a été transporté en ambulance à l’hôpital. Le tronçon Thielle-Gals de l’A20 a été entièrement fermé durant plusieurs heures pour permettre l’intervention des secours. La Police cantonale neuchâteloise a pris en charge la sécurisation du côté neuchâtelois, et une déviation a été mise en place avec l’aide de l’Office cantonal des ponts et chaussées.

Une enquête est en cours afin de déterminer les causes exactes de l’accident et les circonstances qui ont mené à la perte de contrôle du véhicule impliqué. /comm-aju


