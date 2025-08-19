Un gain à faire frémir les adeptes de jeu de chance

Ce mardi soir, 235 millions de francs sont en jeu à l’Euromillions. Une somme qui peut motiver des personnes pas habituées à jouer, mais aussi donner le vertige, y compris aux joueurs aguerris.

Remporter 235 millions de francs, ça en fait rêver plus d’un. Et ça pourrait arriver ce soir, car c’est la somme qui est en jeu à l’Euromillions. Un gain qui peut faire frémir tant il est grand.

Ce mardi matin, pas d’attroupement devant les kiosques du Littoral Est pour tenter de décrocher la bonne combinaison et le pactole. Une affluence habituelle pour un mardi, selon la gérante d’un des établissements. Elle relève que « les gens jouent peut-être plus volontiers le vendredi ».

Au kiosque, certains clients viennent contrôler les gains de leur ticket et directement rejouer les mêmes numéros pour le tirage du soir, et d’autres n’avaient même pas vu le gain du jour. « Je n’ai pas de chance aux jeux, alors j’arrête », nous confie une cliente. Mais elle continue de jouer de temps en temps : « Ce n’est pas le gain qui me décide, plutôt si c’est un jour où je me sens bien. »

« Il n’y a pas de bénéficiaires nécessiteux autour. »

Un autre aspect qui pourrait freiner les joueurs, c’est étonnamment la somme ! Si certains non-habitués peuvent avoir envie de participer exceptionnellement en voyant ce potentiel gain de 235 millions, pour d’autres c’est presque trop d’argent, à l’image d’un joueur qui venait de valider son ticket de l’Euromillions : « ça donne envie oui, mais c’est exorbitant comme somme », s’exclame-t-il.

« Des sommes comme ça, ça devrait être partagé en plusieurs. »

Ce joueur qui tient à venir jouer directement au kiosque, alors qu’il pourrait le faire depuis chez lui par internet. Un moyen pour lui de contrôler ses achats et ne pas dépasser sa dépense limite.

Une somme de 235 millions de francs qui peut donc donner le vertige, mais qui n’empêche pas de nombreux adeptes ou curieux de tout le continent de tenter leur chance. /lgn


 

