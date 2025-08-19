Un gain à faire frémir les adeptes de jeu de chance

Remporter 235 millions de francs, ça en fait rêver plus d’un. Et ça pourrait arriver ce soir, car c’est la somme qui est en jeu à l’Euromillions. Un gain qui peut faire frémir tant il est grand.

Ce mardi matin, pas d’attroupement devant les kiosques du Littoral Est pour tenter de décrocher la bonne combinaison et le pactole. Une affluence habituelle pour un mardi, selon la gérante d’un des établissements. Elle relève que « les gens jouent peut-être plus volontiers le vendredi ».

Au kiosque, certains clients viennent contrôler les gains de leur ticket et directement rejouer les mêmes numéros pour le tirage du soir, et d’autres n’avaient même pas vu le gain du jour. « Je n’ai pas de chance aux jeux, alors j’arrête », nous confie une cliente. Mais elle continue de jouer de temps en temps : « Ce n’est pas le gain qui me décide, plutôt si c’est un jour où je me sens bien. »