Neuchâtel relance son enquête sur la sécurité et l’action de la police

Le Canton sonde à nouveau sa population sur la sécurité et le travail de la police. Une enquête a été lancée ce lundi 18 août 2025 auprès de 14'000 personnes, selon un communiqué transmis par le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (DSDC).

Cette étude vise à évaluer la perception de la sécurité physique et numérique, ainsi que la qualité du service offert par la Police neuchâteloise. Les personnes sélectionnées recevront un courrier signé par la conseillère d’État Céline Vara. Elles y trouveront un code personnel et un lien vers un questionnaire en ligne, disponible uniquement en format numérique. La participation est possible jusqu’au 19 septembre 2025.

Les réponses resteront anonymes. Le DSDC précise qu’aucun lien ne pourra être établi entre les données collectées et l’identité des participants. L’analyse sera confiée à l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne et au bureau d’expertise criminologique OutSiders Sàrl. Un rapport est attendu pour début 2026.





Une mise à jour six ans après

La première édition, menée en 2019, avait révélé un sentiment général de sécurité dans le canton. Les préoccupations majeures concernaient la conduite dangereuse, les vols de vélos et les cambriolages. Les risques liés à Internet, comme les escroqueries ou l’usage frauduleux de cartes bancaires, figuraient aussi parmi les craintes principales.

La Police neuchâteloise accorde une grande importance aux résultats de ce sondage, qui orientent son action sur le terrain. Selon le DSDC, la mise à jour de ces données est essentielle pour suivre l’évolution des besoins de la population et adapter les prestations aux réalités actuelles. /comm-mlm