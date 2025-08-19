Dimitri Cuche tout schuss à la tête des sports au Locle

L’ancien skieur pro ne manque pas de travail et d’idées à la tête du tout nouveau bureau communal ...
L’ancien skieur pro ne manque pas de travail et d’idées à la tête du tout nouveau bureau communal des sports de la Mère-Commune. Il nous a accordé une interview, six mois après son entrée en fonction.

Dimitri Cuche devant l'Hôtel-de-Ville du Locle. Dimitri Cuche devant l'Hôtel-de-Ville du Locle.

Le bureau des sports de la Ville du Locle existe depuis six mois. A sa tête, l’ancien skieur pro Dimitri Cuche. Le Vaudruzien établi à Neuchâtel s’était distingué parmi une septantaine de candidats. Il a pris ses quartiers et nous a accordé une interview. Le chef des sports se voit comme un facilitateur pour la cinquantaine de clubs et associations sportives locloises et brenassières. Il hérite aussi de la gestion d’infrastructures qu’il juge bien adaptées à la taille de la Mère-Commune. 

Dimitri Cuche :  « Mon premier grand défi sera la rénovation de la piscine. »

Dimitri Cuche n’a pas perdu de temps dans le portillon de départ au Locle. Il a déjà organisé deux semaines d’activités sportives au Communal au début des grandes vacances en collaboration avec les associations locales. L’événement a réuni près de 300 enfants. Et maintenant, le responsable communal souhaite relancer la course à pied de l’Horlogère, événement qui s’est arrêté en 2022. Dimitri Cuche a donc récemment relancé le club organisateur, le club d’unihockey du « rouge et or ».

« Il y a une volonté commune de réorganiser la course de l'Horlogère. »

Dimitri Cuche, tout frais quarantenaire, garde la forme en pratiquant le vélo et la course à pied. Il rêve de voir un jour un grand trail entre ville et nature mis sur pied dans la Mère-Commune, voire organiser une arrivée du Tour de Romandie cycliste ou le passage du Tour de France. /vco

Notre résumé en trois minutes

Actualisé le

 

