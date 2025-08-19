Dimitri Cuche tout schuss à la tête des sports au Locle

Le bureau des sports de la Ville du Locle existe depuis six mois. A sa tête, l’ancien skieur pro Dimitri Cuche. Le Vaudruzien établi à Neuchâtel s’était distingué parmi une septantaine de candidats. Il a pris ses quartiers et nous a accordé une interview. Le chef des sports se voit comme un facilitateur pour la cinquantaine de clubs et associations sportives locloises et brenassières. Il hérite aussi de la gestion d’infrastructures qu’il juge bien adaptées à la taille de la Mère-Commune.

