Changement de dates à Locarno : le NIFFF pourrait en souffrir

Un public à conquérir

Vincent Adatte fréquente le festival depuis bientôt quarante ans. Il y a travaillé pour la première en 1986. « Ce qu’il s’est passé pendant ces quarante ans, c’est peut-être une espèce de prééminence de l’économique, de la rentabilité sur la découverte, se frotter au plaisir d’un cinéma qu’on ne voyait peut-être pas en salle. » Locarno n’est pas un festival de spécialistes, mais reste un « festival qui, comme Berlin, accueille le public et qui en fait d’ailleurs sa principale audience », contrairement à Cannes.

Depuis de nombreuses années, il est question d’avancer le festival à la seconde moitié du mois de juillet, pour favoriser la manifestation tessinoise face à ses grands concurrents, comme Cannes, Venise ou Berlin. Vincent Adatte doute que ce changement de date arriverait « à faire venir des cinéastes, comme les cinéastes français. » Cela pourrait en revanche avoir des incidences sur le NIFFF que se tient début juillet à Neuchâtel. D’autant plus que le Festival international du film fantastique de Neuchâtel est un festival de genres. « Et le festival de genres est très prisé depuis quelques années par les grands festivals. » D’où une certaine forme de concurrence. /sma