À la population de trouver le nom de la future biblio de Neuchâtel

Et si vous trouviez le nouveau nom de la Bibliothèque de Neuchâtel ? Un appel à la population est lancé ce mardi par la Fondation Bibliothèque de Neuchâtel. Actuellement en chantier, le bâtiment du Collège latin rénové ouvrira ses portes en 2028. Il abritera la BpuN, la Bibliothèque Pestalozzi, Bibliomonde, mais aussi l’Espace Rousseau, un lieu d’éducation à l’image, une artothèque et un café-restaurant.

L’appel à idées s’adresse à tout le monde. Le nom proposé devra être original, court et facile à prononcer. Il devra refléter les valeurs de l’institution, à savoir un lieu vivant, inclusif et interculturel. Le concours est ouvert jusqu’au 10 septembre via un formulaire en ligne. Le nom retenu sera dévoilé d’ici la fin de l’année. Les meilleures propositions seront récompensées par des prix d’une valeur totale de 1'000 francs dont une collection de livres d’auteurs et d'autrices de Neuchâtel. /comm-jpp