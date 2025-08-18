Une première rentrée pour Serge Ramel

Une rentrée des classes à 59 ans. Serge Ramel, le nouveau chef de Service de l’enseignement obligatoire du canton de Neuchâtel, ce lundi la première rentrée à ce poste. Il a succédé le 1er août à Jean-Claude Marguet, qui a pris sa retraite. Serge Ramel a une très longue carrière dans le monde de l’enseignement où il a occupé de nombreuses fonctions : enseignant, psychologue scolaire ou encore professeur à la HEP du canton de Vaud. Il y a deux ans, il a rejoint le canton de Neuchâtel en tant que chef d’office de la pédagogie et de la scolarité obligatoire. Serge Ramel a expliqué lundi, dans La Matinale, que lorsqu’il était arrivé dans le canton, il avait été « surpris en bien par la diversité et richesse de l’école neuchâteloise. On ne rappelle jamais assez que Neuchâtel est une terre de pédagogie. » Une richesse et une diversité qui peuvent aussi « parfois rimer avec une certaine complication. (…) Ça n’a pas été toujours simple de comprendre quand je suis arrivé, la différence entre un cercle, un centre, etc. »