Le boulanger Werner Mäder est décédé

À la rue du Seyon, en ville de Neuchâtel, les carrés au jambon et le pain tradition ont fait la notoriété de la boulangerie Mäder. Son fondateur et ancien patron Werner Mäder est décédé à l’âge de 80 ans, a-t-on appris ce lundi. Durant près de 50 ans, l’artisan avait conquis les papilles des Neuchâtelois en quête de pain et d’autres douceurs confectionnées avec passion.

David Comment a fait son apprentissage à la boulangerie Mäder en 1999. Formé par Werner Mäder, l’employé partage sa tristesse face à la perte de celui « qui lui a tout appris ». Il parle de son ancien patron comme d’un homme dévoué à sa boulangerie et à son métier : « Quand j’ai commencé, c’était toujours le premier au travail et le dernier parti. »