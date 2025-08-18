Le boulanger Werner Mäder est décédé

Il a créé l’emblématique carré au jambon pour les noctambules et le pain tradition pour les ...
Le boulanger Werner Mäder est décédé

Il a créé l’emblématique carré au jambon pour les noctambules et le pain tradition pour les plus matinaux. Le boulanger neuchâtelois Werner Mäder est décédé à l’âge de 80 ans. Un employé de la boulangerie lui rend hommage.

Durant près de 50 ans, le boulanger Werner Mäder a conquis les gourmands en quête de douceur à Neuchâtel. Durant près de 50 ans, le boulanger Werner Mäder a conquis les gourmands en quête de douceur à Neuchâtel.

À la rue du Seyon, en ville de Neuchâtel, les carrés au jambon et le pain tradition ont fait la notoriété de la boulangerie Mäder. Son fondateur et ancien patron Werner Mäder est décédé à l’âge de 80 ans, a-t-on appris ce lundi. Durant près de 50 ans, l’artisan avait conquis les papilles des Neuchâtelois en quête de pain et d’autres douceurs confectionnées avec passion.

David Comment a fait son apprentissage à la boulangerie Mäder en 1999. Formé par Werner Mäder, l’employé partage sa tristesse face à la perte de celui « qui lui a tout appris ». Il parle de son ancien patron comme d’un homme dévoué à sa boulangerie et à son métier : « Quand j’ai commencé, c’était toujours le premier au travail et le dernier parti. »

David Comment : « C’est lui qui faisait toujours le plus. »

David Comment décrit un environnement de travail « familial » bien qu’exigent : « Il était très dur, avec lui-même et pour la qualité des produits. » Même après sa retraite, Werner Mäder donnait régulièrement des coups de main au magasin, repris par ses deux fils en 2018.

« C’était quelqu’un qui aimait faire plaisir aux gens. »

/lph


