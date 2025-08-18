Evelyne, patrouilleuse scolaire depuis 20 ans à La Chaux-de-Fonds

Responsable des patrouilleurs scolaires, la Sécurité publique de La Chaux-de-Fonds emploie à ce poste « près d’une quarantaine de patrouilleurs sur 26 passages piétons aux abords des 14 établissements scolaires de la ville pour un coût total de près de 400'000 francs », déclare Jérémy Voegtlin, le chef de service. Le jour de la rentrée, la Sécurité publique effectue « trois à quatre contrôles pour chaque collège », rappelle les règles à respecter et distribue quelques avertissements aux automobilistes. Ceux qui dépassent les bornes sont amendés, « ils sont une vingtaine chaque année ». Les infractions les plus courantes sont l’arrêt du véhicule sur ou près du passage piéton, le dépassement du temps autorisé sur les cases dépose-minute, le stationnement « sauvage » ou encore l’oubli du port de la ceinture de sécurité. /vco