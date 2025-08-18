Evelyne, patrouilleuse scolaire depuis 20 ans à La Chaux-de-Fonds

C’est le premier visage connu rencontré ce lundi matin de rentrée scolaire sur le chemin du collège : la patrouilleuse ou le patrouilleur scolaire. RTN s’est rendu devant l’école des Foulets à La Chaux-de-Fonds, qui accueille des écoliers de la première à la sixième année scolaire, pour y rencontrer Evelyne Cuenat, une Chaux-de-Fonnière qui fait traverser les gamins depuis 20 ans aux passages piétons. Tout sourire sous un soleil radieux, elle nous a fait part de son « bonheur » de retrouver « enfants, parents, grands-parents et nounous » après les grandes vacances.
Notre reportage
Evelyne Cuenat aime causer, mais elle se soucie d’abord de la sécurité des écoliers dont elle a la charge sur la chaussée. Et là, elle n’a pas hérité de l’endroit le plus facile à La Chaux-de-Fonds, situé sur Abraham-Robert, une rue où les 50km/h sont encore autorisés et sur laquelle pendule le bus. Bonne nouvelle pour la patrouilleuse à la rentrée, deux panneaux supplémentaires ont été érigés au bord de la route, empêchant désormais les véhicules d’essayer de croiser sur le passage clouté.
Une maman : « Il faudrait un 30 km/h à cet endroit. »
Responsable des patrouilleurs scolaires, la Sécurité publique de La Chaux-de-Fonds emploie à ce poste « près d’une quarantaine de patrouilleurs sur 26 passages piétons aux abords des 14 établissements scolaires de la ville pour un coût total de près de 400'000 francs », déclare Jérémy Voegtlin, le chef de service. Le jour de la rentrée, la Sécurité publique effectue « trois à quatre contrôles pour chaque collège », rappelle les règles à respecter et distribue quelques avertissements aux automobilistes. Ceux qui dépassent les bornes sont amendés, « ils sont une vingtaine chaque année ». Les infractions les plus courantes sont l’arrêt du véhicule sur ou près du passage piéton, le dépassement du temps autorisé sur les cases dépose-minute, le stationnement « sauvage » ou encore l’oubli du port de la ceinture de sécurité. /vco