Rentrée scolaire : les parents ont un rôle à jouer

La rentrée des classes reste un moment particulier pour les enfants. Ce lundi matin, près de 20'000 élèves reprennent le chemin de l’école après plusieurs semaines de vacances. Cette rentrée du mois d’août n’est pas vécue de la même manière pour tous les élèves. Et les parents ont leur rôle à jouer pour que ce premier jour d’école après les vacances se passe de la meilleure des manières, selon Brigitte Tombez, ancienne enseignante et conseillère en méthodes d’apprentissage. « Le dimanche soir, il faut vraiment que les parents fassent attention à leur tête quand ils en parlent (ndlr: de la rentrée scolaire). (….) S’ils amènent quelque chose d’étrange et de paniquant, ce n’est pas une bonne idée. » Brigitte Tombez recommande d’en parler avec de la joie « et de dire mais c’est génial, demain tu vas aller à l’école. Je suis tellement contente pour toi. »