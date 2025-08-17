Rentrée scolaire : les parents ont un rôle à jouer

Certains enfants se réjouissent de retrouver les bancs d’écoles, pour d’autres c’est un véritable stress. Les parents peuvent aider leurs enfants en mettant des mots sur leurs craintes et en se montrant enthousiastes.
La rentrée des classes reste un moment particulier pour les enfants. Ce lundi matin, près de 20'000 élèves reprennent le chemin de l’école après plusieurs semaines de vacances. Cette rentrée du mois d’août n’est pas vécue de la même manière pour tous les élèves. Et les parents ont leur rôle à jouer pour que ce premier jour d’école après les vacances se passe de la meilleure des manières, selon Brigitte Tombez, ancienne enseignante et conseillère en méthodes d’apprentissage. « Le dimanche soir, il faut vraiment que les parents fassent attention à leur tête quand ils en parlent (ndlr: de la rentrée scolaire). (….) S’ils amènent quelque chose d’étrange et de paniquant, ce n’est pas une bonne idée. » Brigitte Tombez recommande d’en parler avec de la joie « et de dire mais c’est génial, demain tu vas aller à l’école. Je suis tellement contente pour toi. »
Brigitte Tombez : « Tu peux dormir tranquille, on va s’éclater demain. »
Brigitte Tombez recommande aussi aux parents de prendre la température auprès de son enfant après le premier jour ou la première matinée d’école. Débriefer cette première matinée, voire ce premier jour, peut aussi être bénéfique. L’idée est de lui demander ce qu’il a aimé puis ce qu’il n’a pas aimé et « de toujours veiller à sa tête quand on reçoit sa réponse. »
« Et s’il n’a pas aimé, ne pas commencer par dire mais non, mais admettre qu’il n’a pas aimé. »
Même si l’enfant a bien été préparé, il peut ne plus vouloir retourner à l’école. Il faut alors agir et comprendre pourquoi. « Quand tu me dis que tu n’as pas envie, c’est de quoi que tu n’as pas envie ? » Ce sont parfois des choses très anodines. S’il s’agit de choses plus graves, comme du harcèlement, il faut contacter les directions d’écoles pour voir ce qui est mis en place. /sma