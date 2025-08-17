Le Buskers a pris un coup de chaud

Il a fait chaud aux Buskers. Le festival des arts de rue s’est achevé dans les rues de Neuchâtel samedi soir. Depuis mardi dernier, 21 compagnies et groupes originaires de 19 pays ont animé les rues du centre-ville lors de cette 34e édition. Sandrine Troyon, présidente de l’association des Buskers festival constate qu'« au niveau de l’ambiance, tout s’est bien passé. Les gens qui étaient là ont beaucoup apprécié, les artistes ont adoré et veulent revenir ». Mais d’un autre côté, la semaine très chaude au qui vient de s’écouler n'a pas été très bénéfique : « financièrement, c’est un peu tôt pour faire un bilan, mais je pense qu’on a souffert de la canicule », détaille Sandrine Troyon.