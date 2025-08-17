La « Pasigraphie » de Rousseau est de retour à Môtiers

« Jean-Jaques Rousseau n’a pas fait qu’écrire des textes littéraires ou philosophiques, il s’est également passionné pour la botanique, en autodidacte, dès son arrivée au Val-de-Travers où il a trouvé refuge après la condamnation de ses dernières publications, Emile ou De l'éducation et Du contrat social en 1762. » Le décor de la nouvelle exposition temporaire du Musée Rousseau, à Môtiers, intitulée « Mousses et Lichens », est ainsi planté par Nicolas Fiquet, son conservateur-adjoint.

Durant son exil, le philosophe et écrivain du 18e siècle, ressentant « le besoin de se divertir, passe son temps à se promener dans la nature et à herboriser. » Les ouvrages de botanique de l’époque étant trop volumineux pour les emmener en promenade, Jean-Jacques Rousseau développe son propre système de symboles pour décrire les plantes. Pasigraphie, son manuscrit, point central de l’exposition temporaire, a été prêté au musée de manière exceptionnelle par la Bibliothèque universitaire de Neuchâtel (BPUN). « A l’image de son invention de système de notation musicale, la Pasigraphie de Rousseau n’aura aucune postérité, mais il est assez symbolique de la montrer au public à l’endroit même où elle a été inventée », glisse Nicolas Fiquet.