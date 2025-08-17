Belle ambiance pour la 70e Mi-été des Bayards

L'édition anniversaire de la manifestation a fait carton plein ce week-end. Les 450 à 500 places ...
L'édition anniversaire de la manifestation a fait carton plein ce week-end. Les 450 à 500 places assises sous la cantine ont été occupées pendant les trois jours.

Sous un soleil radieux, la 70e Mi-été des Bayards a fait carton plein ce week-end. La tente dressée devant l’ancienne chapelle, au centre du village, n’a pas désemplit depuis vendredi, se réjouit Tania Vaudan, présidente de l’Association organisatrice de l’événement. Les 450 à 500 places assises sous la cantine ont trouvé preneurs durant les deux premiers soirs de la fête, ainsi que ce dimanche à midi, présageant une fin de soirée en beauté. Pour cette année anniversaire, placée sous le thème des souvenirs d'enfance, qui renouait avec la tradition des cortèges du vendredi soir et du dimanche après-midi, tout le village s’est paré de ses plus beaux atours. « Les habitants ont très bien joué le jeu », en décorant, tout le long du parcours, du haut en bas du village, les façades des maisons, les barrières des jardins et les pieds de lampadaires agrémentés de sapins mis en place par l’Association de la Mi-été des Bayards. Ces deux cortèges, « magnifiques, composés de groupes issus des sociétés locales, ont certainement contribué à attirer un public nombreux qui a ainsi pu redécouvrir cet événement et qui reviendra peut-être lors des prochaines éditions », espère Tania Vaudan. Au nom du comité, elle se dit « très satisfaite de la belle ambiance festive et des retours positifs reçus tant à l’égard de l’organisation que du service au bar, qui récompensent un an de travail. C’est une belle reconnaissance! » /aes

Tout le village s'est paré de ses plus beaux atouts pour le cortège.


