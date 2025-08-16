Un ciné-concert millimétré aux Jardins musicaux

Les répétitions battent leur plein en ce jeudi d’août à la Grange aux concerts de Cernier. Sous une chaleur écrasante, les musiciens répètent sans relâche, seconde par seconde la partition commandée au compositeur Martin Pring. Elle viendra accompagner « Le mécano de la générale », un film muet datant des années 20, et réalisé par Buster Keaton. Le choix de ce ciné concert était plutôt évident. Selon le chef d’orchestre des Jardins musicaux Valentin Reymond « Buster Keaton n’a jamais écrit de musique originale pour ses films, là où Charlie Chaplin l’a fait ». Les Jardins musicaux commandent donc en 2019 une partition à Martin Pring, qui sera ensuite interprétée pendant le festival. Cette année, la version a été remaniée « elle est quasi-identique, mais il y a des petites modifications », explique Valentin Reymond. Si elle a été revue, c’est en raison d’une opportunité de taille. Après avoir entendu un concert des Jardins musicaux, un éditeur allemand propose d’en faire une nouvelle édition, qu’il publiera sous sa propriété dans le monde entier : « Le compositeur et moi, on s’est repenchés dessus pour donner un dernier chic à cette partition », souligne le chef d’orchestre.