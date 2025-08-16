Un ciné-concert millimétré aux Jardins musicaux

Les musiciens du festival de Cernier interpréteront une partition de Martin Pring pour accompagner le film muet « Le mécano de la générale » le 16 août au Théâtre du Jorat à Mézières et les 23 et 24 août à la Grange aux concerts de Cernier. Un exercice singulier.
Les répétitions battent leur plein en ce jeudi d’août à la Grange aux concerts de Cernier. Sous une chaleur écrasante, les musiciens répètent sans relâche, seconde par seconde la partition commandée au compositeur Martin Pring. Elle viendra accompagner « Le mécano de la générale », un film muet datant des années 20, et réalisé par Buster Keaton. Le choix de ce ciné concert était plutôt évident. Selon le chef d’orchestre des Jardins musicaux Valentin Reymond « Buster Keaton n’a jamais écrit de musique originale pour ses films, là où Charlie Chaplin l’a fait ». Les Jardins musicaux commandent donc en 2019 une partition à Martin Pring, qui sera ensuite interprétée pendant le festival. Cette année, la version a été remaniée « elle est quasi-identique, mais il y a des petites modifications », explique Valentin Reymond. Si elle a été revue, c’est en raison d’une opportunité de taille. Après avoir entendu un concert des Jardins musicaux, un éditeur allemand propose d’en faire une nouvelle édition, qu’il publiera sous sa propriété dans le monde entier : « Le compositeur et moi, on s’est repenchés dessus pour donner un dernier chic à cette partition », souligne le chef d’orchestre.
Valentin Reymond : « Lorsqu’on fait une création aussi importante, il y a toujours des petits détails qu’on veut modifier. »
Le ciné-concert est un exercice plutôt particulier : « accompagner un film muet, c’est connaître chaque image et connaître la partition » explique Valentin Reymond. Mais le plus important, c’est que le public se plonge dans le concert « très souvent le public regarde le film et me dit qu’il n’a pas entendu l’orchestre, c’est ça qui est merveilleux », se réjouit le chef d’orchestre.
« On devient presque le metteur en scène du film. »
L’éditeur allemand qui a proposé de publier la partition a également demandé à ce qu’elle soit enregistrée sur ZDF Arte, directement à la Grange aux concerts. Pour Valentin Reymond, c’est un défi supplémentaire : « Il y a des coupures, il faut faire toujours la même chose et être précis. »
« L’enregistrement ne supporte pas qu’il y ait de défauts. »
L’orchestre des Jardins musicaux se produirt le samedi 16 août à 20h au Théâtre du Jorat à Mézières, ainsi que le 23 août à 17h30 et le 24 août à 11h à la Grange aux concerts de Cernier. /ecr